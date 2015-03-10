مهاجم پرسپولیس رفع تعلیق شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی طرح شکایت باشگاه نساجی مازندران، فعالیت محمد عباس‌زاده به حالت تعلیق در آمده بود که به همین دلیل، این بازیکن نتوانست سرخپوشان را در روزی که هادی نوروزی و مهدی طارمی مصدوم بودند، برابر تراکتورسازی همراهی کند.

با این حال وکیل عباس‌زاده که برای پیگیری شرایط این بازیکن امروز به فدراسیون فوتبال رفته بود، خبر از رفع تعلیق او داد.

به گزارش سایت باشگاه پرسپولیس، وکیل عباس‌زاده در این ارتباط گفت: در پی اعتراضی که داشتیم امروز با بررسی پرونده از این بازیکن رفع تعلیق شد تا موضوع طبق روال عادی دنبال شود.

وی تصریح کرد: در پایان این بررسی اعلام شد در پرونده، توافقنامه‌ای مبنی بر اینکه در صورت عدم پرداخت مبالغ مورد نظر، بازیکن باید به باشگاه سابق خود بازگردد، وجود نداشت و بر این اساس به ما اعلام کردند که این بازیکن رفع تعیلق شد و بحث مالی موجود، بین دو باشگاه سابق و فعلی بازیکن حل و فصل می‌شود.