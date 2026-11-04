به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حجت سالاری مکی ظهر چهارشنبه در جمع دانش‌آموزان مدرسه صدرای طبس با اشاره به برگزاری رویداد بین‌المللی «نوجوان سفیر» در سال‌های گذشته اظهار کرد: در سال جاری دبیرخانه رویداد بین‌المللی نوجوان سفیر در مدرسه صدرای طبس مستقر خواهد بود.

وی با تأکید بر اینکه هدف از این برنامه، تقویت هویت استکبارستیزی در میان نوجوانان است، ادامه داد: می‌خواهیم ظرفیت تاریخی و هویتی طبس که با واقعه طوفان شن و شکست دشمن آمریکایی پیوند خورده است، به یک جریان فرهنگی و تربیتی در میان نوجوانان تبدیل شود.

حجت الاسلام سالاری مکی با اشاره به تلاش دشمن برای ایجاد اختلاف، ترس و ناامیدی در جامعه اظهار کرد: دشمن با بهره‌گیری از ابزارهای رسانه‌ای و تبلیغاتی و طرح تهدیدهای نظامی، درصدد هراس‌افکنی در میان مردم، کمرنگ کردن اجتماعات مردمی و ایجاد شکاف و اختلاف در جامعه است؛ راهبردهایی که رهبر شهید نیز نسبت به آن‌ها هشدار داده بودند.

وی افزود: در همین راستا، رویداد بین‌المللی نوجوان سفیر با شعار «یک لیگ، سه جام، یک نسل کنشگر» طراحی شده تا نوجوانان در میدان عمل، در برابر این سه راهبرد دشمن نقش‌آفرینی کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با بیان اینکه این رویداد در بستر ظرفیت‌های آموزشی، فرهنگی و رسانه‌ای دنبال می‌شود، گفت: امروز با استفاده از هوش مصنوعی و ظرفیت شبکه‌های اجتماعی، نوجوان ایرانی می‌تواند بدون نیاز به تسلط کامل بر زبان‌های خارجی، از طریق ابزارهای ترجمه و فضای مجازی با نوجوانان دیگر کشورها ارتباط برقرار کند و پیام خود را به مخاطبان بین‌المللی برساند.

حجت الاسلام سالاری مکی ادامه داد: در این رویداد سه جام با عناوین «جام سفیر امید»، «جام اتحاد» و «جام شجاعت» طراحی شده است که هرکدام ناظر به مقابله با یکی از راهبردهای دشمن هستند.

وی با بیان اینکه جام سفیر امید با محوریت مقابله با یأس‌آفرینی دشمن و با میزبانی شهرستان قائن برگزار می‌شود، افزود: در این بخش، فعالیت‌های کنشگری، حل مسئله، تولید آثار رسانه‌ای و گروه‌های سرود پیش‌بینی شده و طرح‌نامه و جزئیات اجرایی آن نیز ارائه خواهد شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با بیان اینکه جام اتحاد در برابر راهبرد اختلاف‌افکنی دشمن طراحی شده و دبیرخانه آن در بیرجند مستقر است، افزود: همچنین جام شجاعت نیز با محوریت مقابله با هراس‌افکنی دشمن و به میزبانی شهرستان طبس برگزار می‌شود.

سالاری مکی با بیان اینکه فعالیت‌های دانش‌آموزان در این رویداد در چند عرصه تعریف و سطح‌بندی شده است، اظهار کرد: کنشگری‌های دانش‌آموزان، برنامه‌های فرهنگی و حلقه‌های شکل‌گرفته در مدارس و مساجد امتیازبندی می‌شود و میزان مشارکت و نقش‌آفرینی هر مجموعه در این عملیات فرهنگی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

وی اضافه کرد: این لیگ به مدت سه ماه ادامه خواهد داشت و در سوم اسفند، برندگان نهایی سه جام معرفی می‌شوند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به ضرورت مشارکت گسترده دانش‌آموزان در این رویداد گفت: هدف این است که همان‌گونه که نوجوانان در گذشته در جریان تسخیر لانه جاسوسی نقش‌آفرینی کردند، نوجوان امروز نیز با هویت انقلابی و استکبارستیز خود در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی نقش‌آفرین باشد.

حجت الاسلام سالاری مکی با بیان اینکه استکبارستیزی یکی از دغدغه‌های مهم رهبر معظم انقلاب اسلامی و از ویژگی‌های هویتی مردم ایران است، خاطرنشان کرد: حضور مستمر مردم در میدان و اجتماعات مردمی نشان‌دهنده این روحیه است و امیدواریم با مشارکت دانش‌آموزان، یک حرکت جمعی و فرهنگی در مسیر طاغوت‌ستیزی و استکبارستیزی در مدارس شکل بگیرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی و انقلابی شهرستان طبس اظهار کرد: با توجه به ظرفیت‌های مردم این منطقه و سوابق تاریخی آن، از جمله واقعه طوفان شن و شکست عملیات نظامی آمریکا در صحرای طبس، این شهرستان ظرفیت ویژه‌ای برای تبیین فرهنگ استکبارستیزی دارد.

حجت‌الاسلام سالاری مکی با بیان اینکه معنویت، عبادت، نماز و روزه حضرت زهرا(س) در جایگاه خود بسیار ارزشمند است، اظهار کرد: اوج افتخارات زندگی حضرت فاطمه زهرا(س) را باید در دفاع از ولایت جست‌وجو کرد.

وی با بیان اینکه حضرت زهرا(س) در جریان هجوم به خانه، با وجود شرایط جسمی دشوار، از ولایت و امامت دفاع کردند، افزود: این روحیه ولایت‌مداری، ولایت‌باوری و ولایت‌یاری باید در ایام فاطمیه مورد توجه قرار گیرد و از سیره آن بانوی بزرگوار درس گرفته شود.