به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب کاریکاتور «دُماری» متشکل از کاریکاتورهای مفهومی و تمثیلی که با زبانی ساده و در عین حال عمیق، به نقد و بررسی مسائل اجتماعی، روانشناختی و فلسفی انسان معاصر می‌پردازد، منتشر شد.

شخصیت اصلی این آثار، موجودی آبی رنگ و ساده به نام «دُمّاری» است که نام خود را از دست‌ها و پاهایش گرفته که به دم مار شباهت دارند. این شخصیت در موقعیت‌های گوناگون، گاه در نقش یک کودک، گاه یک شهروند عادی و گاه نمادی از کل بشریت ظاهر می‌شود.

خالق آثار در این مجموعه از ترکیب مدادرنگی، آبرنگ و راپید استفاده کرده است و تعدادی از این آثار در کشورهای مختلف به نمایش گذاشته شده است.

آثار این مجموعه حول محورهایی چون خشونت، قدرت، نابرابری، فریب رسانه‌ای، مرگ، خاطرات، رشد و روابط انسانی می‌چرخند. خالق آثار با استفاده از تمثیل و استعاره‌های بصری، پدیده‌های پیچیده اجتماعی را به شکلی قابل فهم و تأثیرگذار به تصویر می‌کشد. دماری به عنوان شخصیت محوری، نه یک قهرمان، بلکه آینه‌ای است که مخاطب خود را در آن می‌بیند. او گاه قربانی است، گاه تماشاگر و گاه عامل خشونت است. این انعطاف شخصیتی، به خالق آثار اجازه می‌دهد تا از زوایای مختلف به یک موضوع واحد نگاه کند و مخاطب را به تفکر وادار کند.

رشید کیوانی با تکنیک‌های گوناگون و بهره‌گیری از زبانی ساده، آثاری خلق کرده‌است که هم برای کودکان و هم برای بزرگسالان قابل تأمل و لذت‌بخش است.

سایه‌های سنگین و کشیده، لکه‌های رنگ پراکنده و خطوط هاشور، از عناصر تکرارشونده این آثار هستند که به آنها عمق و اضطراب می‌بخشند. این کتاب مخاطب را به تماشا، تفکر و پرسشگری درباره جهان پیرامون خود دعوت می‌کند.

این هنرمند تاکنون سه نمایشگاه انفرادی نقاشی در گالری ریم اهواز، گالری دیپلماتیک موسسه فرهنگی اکو و ایستگاه های متروی تهران برگزار کرده است و همچنین آثار هنری او در بیش چهل نمایشگاه و مسابقه بین المللی حضور داشته است و ۱۰ عنوان کتاب در زمینه های مختلف هنری از او منتشر شده است.