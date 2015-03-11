به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام حسن روحانی رییس جمهوری روز چهارشنبه در دیدار «قربانقلی بردی محمداف» رییس‌ جمهوری ترکمنستان، با ابراز خرسندی از فرصت پیش آمده برای دیدار از این کشور دوست و همسایه، گفت: دو ملت ایران و ترکمنستان از سال‌های دور روابط صمیمانه با یکدیگر داشتند و خوشحالیم که این روابط امروز به مراتب بهتر از گذشته است.

رییس جمهوری با اشاره به گسترش همکاریهای تهران – عشق آباد در سالها و بویژه ماههای اخیر خطاب به همتای ترکمنستانی خود اظهارداشت: بی‌تردید تلاش‌های جنابعالی برای توسعه روابط دو کشور بسیار مؤثر بوده است.

روحانی با اشاره به دیدارهای پرشمار با رییس‌ جمهوری ترکمنستان در مدت سپری شده از دولت یازدهم، گفت: مقامهای دو کشور به خوبی بر اهمیت روابط بسیار خوب دوجانبه واقف هستند و معتقدیم باید از همه ظرفیت‌های موجود برای توسعه این روابط استفاده کنیم.

رییس جمهوری تصریح کرد: قطعاً مذاکراتی که در این سفر خواهیم داشت در گسترش روابط تأثیرگذار خواهد بود و امیدوارم در پایان این سفر خبرهای خوبی برای دو ملت داشته باشیم.

روحانی با استقبال از دعوت رییس‌ جمهوری ترکمنستان از وی برای شرکت در همایش صلح، دوستی و بی‌طرفی که در پایان سال میلادی جاری در ترکمنستان برگزار خواهد شد، خاطر نشان کرد: ایران همواره طرفدار و حامی سیاست صلح و دوستی ترکمنستان و مسیر بی‌طرفی اعلام شده از سوی عشق آباد بوده و هست.

قربانقلی بردی محمداف رییس‌ جمهوری ترکمنستان نیز در این دیدار، با اشاره به روابط خوب و حسنه دو کشور گفت: دو ملت ایران و ترکمنستان همواره روابط حسنه خود را حفظ کردند و در سال‌های اخیر نیز با توجه به افزایش همکاری‌ها در عرصه‌های مختلف، روابط دوجانبه تهران – عشق‌آباد مفهوم جدیدی پیدا کرده است.

وی با بیان اینکه ایران و ترکمنستان در عرصه سیاسی نیز نظریات و ایده‌های همخوان و نزدیک به یکدیگر دارند، اضافه کرد: دو دولت ایران و ترکمنستان همواره برای آبادانی کشورهای خود، رفاه دو ملت و حفظ و گسترش صلح و امنیت در جهان تلاش کرده‌اند.

رییس‌ جمهوری ترکمنستان با اشاره به گسترش روابط بازرگانی و تجاری دو کشور در زمینه مبادلات نفت و گاز، حمل و نقل، کشاورزی و آب و برق، اظهار داشت: حجم مبادلات تجاری دو کشور همه ساله در حال افزایش است و با این وجود ظرفیت‌های خوبی برای ارتقاء بیشتر این مبادلات وجود دارد که کمیسیون همکاری مشترک اقتصادی دو کشور باید به عنوان هماهنگ کننده، این ظرفیت‌ها را فعال کند.

بردی محمداف با اشاره به اینکه ایران و ترکمنستان روابط فرهنگی خوبی بر مبنای ارزش‌های فرهنگی غنی مشترک با یکدیگر ایجاد کرده‌اند، تصریح کرد: دو کشور در زمینه‌های علمی، ورزشی و گردشگری نیز تعاملات خوبی با یکدیگر دارند که خواهان گسترش بیشتر آنها هستیم.

رییس‌ جمهوری ترکمنستان با تشکر از تلاش‌های روحانی برای گسترش روابط حسنه دو کشور به اهمیت سفر ایشان به کشورش نیز اشاره و خاطر نشان کرد: بسیار خوشحال خواهیم شد تا شما به عنوان یکی از اولین کشورهایی که از سیاست‌های بی‌طرفی ترکمنستان اعلام حمایت کردید در پایان سال جاری در جشن و همایشی که به مناسبت بیستمین سالروز اعلام این سیاست در ترکمنستان برگزار خواهد شد، شرکت کنید.