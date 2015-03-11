افزایش حجم مبادلات تهران و عشق آباد به ۶۰ میلیارد دلار

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحانی و "قربانقلی بردی محمداف " روسای جمهوری اسلامی ایران و ترکمنستان با اشاره به روابط دوستانه و صمیمانه دیرین دو ملت، بر استفاده از همه ظرفیت های موجود برای گسترش بیش از پیش روابط در بستر ارزشهای فرهنگی و تاریخ مشترک تاکید کردند.

روحانی با بیان اینکه روابط دو کشور با توافقات امروز بیش از پیش گسترش می یابد که این به نفع دو ملت و منطقه است، گفت: ایران و ترکمنستان دو کشور مهم در عرصه تولید انرژی هستند و باید همکاریهای خود را در این زمینه گسترش دهند.

رییس جمهوری با اعلام آمادگی کشورمان برای توسعه همکاریها با ترکمنستان در زمینه ترانزیت انرژی افزود: ایران تمایل دارد ضمن ادامه خرید گاز از ترکمنستان در حوزه خرید برق و ارائه خدمات فنی و مهندسی نیز همکاریها و تعاملات دوجانبه را گسترش دهد.

روحانی به تصمیم دو کشور برای افزایش حجم مبادله کالا از مسیر ریلی به ۱۰ میلیون تن در سال اشاره کرد و اظهارداشت: در زمینه حمل و نقل جاده ای نیز افزایش حجم مبادلات را تسهیل خواهیم کرد تا کریدور عمان، ایران، ترکمنستان و ازبکستان در توسعه حمل و نقل در منطقه فعالتر شود.

رییس جمهوری همچنین به مذاکرات هیات های دو کشور درباره تعیین رژیم حقوقی دریای خزر اشاره و تصریح کرد: دو کشور مایل به تسهیل همکاریهای بانکی در راستای گسترش تجارت و نیز ارتقای سطح همکاریها در زمینه های محیط زیست ، مبارزه با مواد مخدر و تامین منابع آبی هستند .

روحانی ضمن تشکر از مواضع ترکمنستان در حمایت از فعالیتهای صلح آمیز هسته ای کشورمان خاطرنشان کرد: دو کشور در عرصه مسایل منطقه ای و بین المللی نیز دارای مواضع و نظرات مشترک هستند.

قربانقلی بردی محمداف رییس جمهوری ترکمنستان نیز در این نشست که روز چهارشنبه انجام شد، سفر ریییس جمهوری کشورمان را آغاز دورجدیدی از روابط دو کشور توصیف کرد و گفت: ملتهای ایران و ترکمنستان در طول قرنها روابط مستحکم خود را حفظ کرده اند و در ۲۳ سال سپری شده از استقلال ترکمنستان نیز روابط دوجانبه همواره روبه رشد بوده است.

رییس جمهوری ترکمنستان با اشاره به همکاریهای نزدیک دو کشور در عرصه های اکولوژیکی و بازرگانی افزود: قطعا گسترش این همکاریها به اتحاد بیشتر کشورها با یکدیگر منجر خواهد شد.

وی بر لزوم همکاری دو کشور در حوزه انرژی تاکید کرد و اظهارداشت:ایران و ترکمنستان دو کشور مطرح در عرصه تولید انرژی هستند و باید همکاریهای خود را در این زمینه هر چه بیشتر گسترش دهند.

بردی محمداف با اشاره به بهره‌برداری از خط آهن ایران، ترکمنستان، قزاقستان، گفت: ترکمنستان همچنین علاقه دارد روابط خود با ایران را در زمینه‌های علمی و فناوری، کشاورزی و فرهنگی نیز با توجه به تاریخ و میراث مشترک فرهنگی دو کشور گسترش دهد.

وی با تشکر از حمایت‌های جمهوری اسلامی ایران از ترکمنستان در عرصه‌های بین‌المللی بر اهمیت همکاری‌های دو کشور در مقابله با تهدیدها و خطرات مشترک از جمله در زمینه تجارت مواد مخدر و افراط‌گرایی تأکید کرد.

رییس‌ جمهوری ترکمنستان همچنین همفکری و همکاری نزدیک دو کشور در زمینه تعیین رژیم حقوقی دریای خزر را مورد اشاره قرار داد و در پایان از تدابیر و ابتکارات رییس‌ جمهوری کشورمان برای گسترش روابط دو جانبه تقدیر کرد.