آمار جوانان مجرد تحصیلکرده/بخشودگی جرائم منتفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته جاری شاهد اخبار و رویدادهای مهمی در حوزه بهزیستی و تامین اجتماعی بوده ایم که به مهمترین آنها اشاره می کنیم.

۴ میلیون و ۷۸۱ هزار جوان تحصیلکرده هرگز ازدواج نکرده‌اند

مدیرکل اطلاعات و آمار و مهاجرت سازمان ثبت احوال در این هفته با اشاره به اینکه ۴ میلیون و ۷۸۱ هزار جوان تحصیلکرده در کشور هرگز ازدواج نکرده اند، گفت: ۷۹۱ هزار نفر آنان از سن ازدواج گذشته اند.

علی‌اکبر محزون در خصوص جوانان تحصیل کرده ای که در سن ازدواج قرار دارند اما هرگز ازدواج نکرده‌اند، گفت: در حال حاضر چهار میلیون و ۷۸۱ هزار جوان دارای تحصیلات عالیه در کشور زندگی می کنند که هرگز ازدواج نکرده اند.

وی با اشاره به اینکه ۷۹۱ هزار نفر آنها از سن متعارف ازدواج عبور کرده‌اند، تاکید کرد: آمارهای ثبت شده در پایگاه اطلاعات جمعیت ثبت احوال نشان می دهد که سه میلیون و ۹۹۰ هزار جوان در سن ازدواج دارای تحصیلات عالی در کشور هرگز ازدواج نکرده‌اند.

اجرایی شدن قانون جامع معلولان در سال ۹۴

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی نیز در هفته جاری از اجرایی شدن قانون جامع معلولان پس از تصویب نهایی مجلس و اختصاص بودجه در سال ۹۴ خبر داد و گفت: طولانی شدن روند تصویب آن بدلیل کار کارشناسی برای رفع اشکالات آن بوده است.

دکتر یحیی سخنگویی افزود: روند بررسی و بازنگری قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مدت زیادی به طول انجامیده است و طی این مدت نیز کارشناسان امور معلولان در بهزیستی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین تشکل های غیر دولتی مرتبط مشغول بررسی راهکارها در جهت رفع موانع و مشکلات پیش روی معلولان بوده اند.

وی اظهار داشت: این قانون با تصویب دولت و رای نهایی مجلس سال آینده آماده اجرا خواهد بود.

ساماندهی مهدهای کودک غیرمجاز در کشور

مدیرکل امور کودکان و مهدهای کودک بهزیستی در این هفته با اشاره به اینکه صدور مجوز مهدکودک از سوی برخی دستگاهها خلاف مقررات است ازساماندهی مهدهای کودک غیرمجاز خبر داد.

آرزو ذکایی‌فر با اشاره به اینکه در حال حاضر ۱۷ هزار مهدکودک در سطح کشور فعال هستند، اظهارداشت: در این بخش نیز بالغ بر ۸ هزار روستامهد در کشور مناطق مختلف حاشیه‌ای و کم برخوردار فعالیت می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه یکی از سیاستهای سازمان بهزیستی در حوزه مهدهای کودک، توسعه کمی و کیفی مهدها است، گفت: در همین راستا اقدامات گسترده‌ای در سال ۹۳ انجام شده است که از آن جمله می‌توان به تولید محتوا در مهدها و همچنین آموزش مربیان اشاره کرد.

وضعیت افزایش حقوق بازنشستگان

رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی از مشخص شدن وضعیت افزایش حقوق بازنشستگان در روز جمعه خبر داد و گفت: پیشنهاد ما افزایش ۳۰ درصدی است که امیدواریم موافقت شود.

علی اصغر بیات در مورد افزایش حقوق بازنشستگان گفت: بر اساس ماده ۴۱ قانون کار و ۱۱۱ تامین اجتماعی حداقل حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران نباید کمتر از حداقل حقوق کارگران باشد و بر همین اساس درخواست کرده ایم که شورای عالی کار حداقل حقوق بازنشسته ها را ۳۰ درصد اعلام کند.

وی با اشاره به اینکه بیش از ۶۰ درصد بازنشستگان حداقل حقوق را دریافت می کنند بنابراین شورای عالی کار باید بر اساس قوانین موجود تصمیم گیری نهایی را در مورد افزایش حقوق این افراد داشته باشد و ما نیز پیگیری های لازم را انجام داده ایم به طوری که امروز با نمایندگان این شورا جلسه ای برگزار کرده ایم و در نهایت روز جمعه عدد افزایش حقوق بازنشستگان مشخص خواهد شد.

افزایش ۱۵ درصدی بودجه بهزیستی

رئیس سازمان بهزیستی نیز دراین هفته از افزایش ۱۵ درصدی بودجه بهزیستی در سال ۹۴ خبر داد و گفت: دو هزار و ۷۵۰ شغل در سال جاری برای معلولان ایجاد شده است.

دکتر همایون هاشمی گفت: در سال آینده بودجه سازمان بهزیستی نسبت به سال گذشته از رشد خوبی برخوردار خواهد شد بطوریکه ۳۰۰ میلیارد تومان برای اقدامات و برنامه های سازمان در حوزه های مختلف اختصاص پیدا می کند.

وی از توجه به بخش مسکن و اشتغال خبر داد و گفت: با توجه به افزایش اعتبارات از این مبلغ در زمینه کمک به تامین جهیزیه، یارانه مراکز، فعالیت های تخصصی و...استفاده خواهد شد.

عدم تخصیص سبد کالا به تمام معلولان

رئیس انجمن حمایت از حقوق معلولان در هفته جاری ضمن اینکه از رئیس جمهور خواست کام معلولان را در شب عید شیرین کند، گفت: سبد کالا و بودجه معلولان ۱۰۰ درصد تخصیص داده شود.

علی همت محمودنژاد افزود: در ۱۰ سال گذشته تا کنون هیچ گاه وضعیت معلولان از نظر تامین هزینه های درمانی ، ایاب و ذهاب، وسایل توانبخشی ، کمک های موردی و...، تا این حد اسف بار نبوده است.

وی گفت: متاسفانه مسئولان از پاسخ به نیازهای معلولان به بهانه نبود بودجه سر باز می زنند.

بخشودگی جرایم کارفرمایان منتفی شد

معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی از منتفی شدن بخشودگی جرایم بیمه‌ای کارفرمایان خبر داد.

محمدحسن زدا بیان اینکه به تعهد خود در پرداخت عیدی‌ها در بهمن و افزایش حقوق از فروردین عمل کرده‌ایم، گفت: امسال هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان صرف پرداخت عیدی کردیم و آماده افزایش حقوق‌ها از فروردین‌ماه هستیم به شرط آنکه مبادی ذی‌صلاح رقم افزایش را به ما اعلام کنند.

زدا با بیان اینکه اکنون موضوع افزایش حقوق مستمری‌بگیران در سال آینده در جلسات شورایعالی کار در دست بررسی است، بیان داشت: اگر تا پایان اسفند و به‌موقع این رقم افزایش را به ما اعلام کنند تا بتوانیم نرم‌افزار مربوط را آماده کنیم، افزایش حقوق از اول فروردین اعمال می‌شود.