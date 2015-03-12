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۲۱ اسفند ۱۳۹۳، ۱۱:۲۲

پورمحمدی خبر مهر را تایید کرد:

احتمال پخش سریال مهران مدیری در نوروز وجود دارد

احتمال پخش سریال مهران مدیری در نوروز وجود دارد

معاون سیما خبرهای جابجایی سریالهای نوروزی در شبکه ها و احتمال پخش سریال مهران مدیری از شبکه سوم در نوروز ۹۴ را تایید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر پورمحمدی که در جمع خبرنگاران در پشت صحنه سریال «معمای شاه» حاضر شده بود درباره خبرهای روز گذشته خبرگزاری مهر مبنی بر انتقال سریال نوروزی «سر به راه» از شبکه ۳ به شبکه ۵ و انتخاب سریال «مرکز حاشیه» ساخته مهران مدیری به عنوان مجموعه نوروزی شبکه ۳ اظهار کرد: هنوز این موضوع قطعی نشده اما امکانش وجود دارد که چنین اتفاقی بیفتد.

وی در پاسخ به پرسش مهر مبنی بر اینکه با انتقال «سر به راه» به شبکه ۵، شبکه ۳ بجز کار مهران مدیری گزینه دیگری هم پیش رو دارد؟ تصریح کرد: بله، این شبکه سریال «شمعدونی» ساخته سروش صحت را هم دارد.

وی همچنین در پاسخ به پرسش دیگری درباره وضعیت نیروی انسانی در سیمای جمهوری اسلامی گفت: ما در تلویزیون به آن صورت تعدیل نداریم.

کد مطلب 2516792

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