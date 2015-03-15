داستان مرکز درمانی تعطیل شده در اثر مهران مدیری

به گزارش خبرگزاری مهر، سریال «در حاشیه» کاری از گروه فیلم و سریال شبکه سه سیما به تهیه کنندگی حمید رضا مهدوی داستان شخصی به نام هومن صحرایی است که مامور می شود یک مرکز درمانی تعطیل شده را راه اندازی کند. اما در این مسیر با سهراب کاشف و بهروز عشقی که سابقه کلاهبرداری و شیادی دارند همراه می شود.

وی که فردی متعهد و آرمانگراست بزودی به اهداف سود جویانه آنها آگاهی پیدا می کند و با کمک دکتر کی مرام که از اساتید معتبر دانشگاه و حوزه درمان است در جهت راه اندازی یک مرکز درمانی استاندارد و کار آمد بر می آید.

سیامک انصاری، سپند امیر سلیمانی، علی اوجی، لیلا ایرانی، پریا ابراهیمی، پوریا ایرائی، شراره ارمغانی، تینا اسدی، محمد علی تقوی، بهناز توسلی، فرزانه تفرشی، فلامک جنیدی، سروش جمشیدی، الهه حصاری، جوانه دلشاد، سید جواد رضویان، نصرا... رادش، آذین رئوف، سحر زکریا، ماندانا سوری، شادان شهیدی، الیکا عبدالرزاقی، گلناز عباسی، یلدا عباسی، مهران غفوریان، نیما فلاح، شبنم فرشاد جو، الهه فرشچی، درسای فرح نیا، پروین قائم مقامی، سوگل قلاتیان، فرج ا... گل سفیدی، عارف لرستانی، علی لک پوریان، مهران مدیری، دریا مرادی دشت، رسول نجفیان، رضا نیک خواه، رامین ناصر نصیر، سام نوری، آرش نوذری، مجید نوروزی، سحر ولد بیگی، محمد رضا هدایتی، فاطمه هاشمی، ساعد هدایتی بازیگرانی هستند که در سریال «در حاشیه» به ایفای نقش می پردازند.

مجموعه تلویزیونی «در حاشیه» به قلم الهه زارع‌نژاد، امیر وفایی، امیر برادران و امیرعباس پیام و به سرپرستی امیرمهدی ژوله به رشته تحریر در آمده است و قرار است از ششم فروردین، هر شب ساعت ۲۳:۱۵ از شبکه ۳ سیما پخش شود و باز پخش این مجموعه روز بعد، ساعت ۱۶:۱۵ است.

سایر عواملی که در ساخت این مجموعه همکاری کرده اند عبارتند از: دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز: پوپک مظفری، صدابرداری، صداگذاری و میکس: محمود خرسند، طراح نور: جمال شمس، تصویربرداران: امیر احمد پور، منوچهر مظفری، جمال شمس، کامران جمشیدیان، طراح گریم: مهراد شکرابی، طراح صحنه و لباس: مهران مدیری، طراح دکور: علیرضا مفاخری، سرپرست اجرای دکور: مرتضی مفاخری، سرپرست لباس: شادی رستگار، منشی صحنه: بهناز تاجیک، تدوین: امیر ادیب پرور، موسیقی: بهرام دهقانیار، خواننده: مهران مدیری، مدیر روابط عمومی: وفا ملک‌زاده، تیتراژ: سیامک فیلی‌زاده، دستیار تهیه: محمد مهدوی، مدیرتدارکات: محمودرضا جوانشیر، مدیر تولید: ابوالفضل نصیر