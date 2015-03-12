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۲۱ اسفند ۱۳۹۳، ۱۲:۱۰

نعمت زاده:

راه اندازی راه آهن غرب موجب توسعه صنعت وتجارت کرمانشاه می شود

راه اندازی راه آهن غرب موجب توسعه صنعت وتجارت کرمانشاه می شود

کرمانشاه- وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: راه اندازی پروژه راه آهن غرب کشور نقش مهمی در توسعه استان کرمانشاه بویژه در بخش صنعت و تجارت دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا نعمت زاده پیش از ظهر پنج شنبه در بدو ورود به کرمانشاه و در جمع خبرنگاران، هدف از سفر به این استان را بازدید از واحدهای صنعتی و تولیدی و بررسی مشکلات این واحدها عنوان کرد.

وی با اشاره به وجود سه واحد پتروشیمی در استان کرمانشاه افزود: وجود این واحدها موجب شده که کرمانشاه در بخش پتروشیمی از استان های پیشتاز کشور باشد.

نعمت زاده خاطر نشان کرد: تمامی تلاش خود را به  کار خواهیم گرفت تا صنایع پتروشیمی کرمانشاه را توسعه داده و آنها را پررونق تر از گذشته ببینیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص راه آهن غرب کشور نیز گفت: راه اندازی این پروژه نقش مهمی در توسعه استان کرمانشاه بویژه در بخش صنعت و تجارت دارد و امیدواریم که در آینده نزدیک شاهد راه اندازی آن باشیم.

گفتنی است، نعمت زاده فردا در سفر به شهرستان های قصر شیرین و اسلام آباد غرب از واحدهای صنعتی و تولیدی این شهرستان ها نیز بازدید خواهد کرد.

 

 

کد مطلب 2516808

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