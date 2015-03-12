اعتبارات عمرانی در استان زنجان افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید انصاری ظهر پنجشنبه در جلسه شورای اداری افزود: افزایش اعتبارات عمرانی در استان باعث تحولات عظیمی خواهد شد.

وی سال ۹۳ را سال بسیار سختی عنوان کرد و اظهار داشت: سال دشواری را پشت سر گذاشتیم که این امر در تسهیلات بسیار قابل مشاهده بود.

استاندار زنجان به شعار سالجاری اشاره کرد و افزود: خوشبختانه در تحقق این شعار در استان توفیقات خوبی را داشتیم.

انصاری به وضعیت استان زنجان در سالجاری اشاره کرد و افزود: در استان و در برخی حوزه‌ها توفیقات خوبی حاصل شد ولی در بخش‌هایی نیز آن‌طور که باید امور پیش نرفت و کاستی‌هایی وجود داشت که باید در سال آینده رفع شود.

وی تاکید کرد: باید برنامه‌ریزی‌ها به سمتی سوق داده شود تا مشکلات در این حوزه کاسته شده و مردم با اصول صحیح استفاده از انرژی‌ها آشنا شوند.

استاندار زنجان افزود: انتخابات هفتم مجلس شورای اسلامی در پیش است و مدیران دستگاه‌های دولتی باید توجه داشته باشند که به ‌هیچ‌ عنوان نباید اجازه سوء‌استفاده از امکانات در چرخه تبلیغات دهند و استانداری نیز نظارت‌های لازم در این رابطه را خواهد داشت.

انصاری تصریح کرد: انتخابات مجلس هفتم اسفند سال آینده برگزار خواهد شد و استارت کار از اردیبهشت‌ماه بر اساس برنامه‌ریزی‌های به عمل آمده زده خواهد شد.

وی افزود: باید فضا برای حضور حداکثری مردم در انتخابات سال آینده فراهم شود و یکی از وظایف مدیران در این رابطه توجه به ایجاد فضایی مناسب در جامعه است تا مردم همچون سنوات گذشته حضوری چشم‌گیر در پای صندوق‌های رای داشته باشند.

استاندار زنجان گفت: هیچ ‌دستگاهی نباید اقدامی کند که منجر به دلسردی مردم برای حضور در انتخابات شود و به مردم نیز این اطمینان را می‌دهیم که ما به‌ عنوان امانت‌داران آن‌ها در انتخابات حضور داریم.

انصاری یاد آورشد: مدیران دستگاههای اجرایی حق ندارند از بیت المال و اموال دولتی برای انتخابات استفاده کنند.