مزار مطهر شهدا در قدس غبار روبی و گلباران شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر پنجشنبه به مناسبت روز بزرگداشت شهدا، روز تجلیل از ایثار ملتی آزاده که در راه هدف مقدس تحقق اسلام ناب محمدی(ص)، عزت، امنیت، استقلال و آزادی از جان خویش گذشتند، مراسم غبارروبی از مزار شهدای شهرستان قدس با حضور پررنگ مردم و مسئولان برگزار شد.

فرماندار قدس در حاشیه این مراسم به خبرنگار مهر گفت: بزرگداشت یاد و خاطره شهدا تکلیفی برای احیای ارزش‌های والا و مقدس مورد تأکید امام راحل(ره)، ولایت فقیه و تمامی شهدای معزز ایران اسلامی است.

نورمحمد فردی افزود: در طول تاریخ شهدا همیشه جاودان خواهند ماند و روز به روز ماندگاری فرهنگ شهادت بیشتر نمود خواهد کرد، شهدا برای آرامش و امنیت دیگران جان خویش را فدا کردند تا آحاد مردم ایران در عزت و حرمت زندگی کنند و اکنون وظیفه ماست که با زنده نگه داشتن یاد آنها و تجلیل از خانواده های معظمشان از آنها قدردانی کنیم.

وی ادامه داد: در همین راستا مسئولان شهرستان امروز پس از اتمام مراسم غبارروبی گلزار شهدا به چند گروه تقسیم می شوند و به بازدید از خانواده های معظم شهدای این شهرستان می روند.