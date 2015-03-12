جایگاه شوراها در کشور به درستی تبیین نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا بصیری پور عصر پنجشنبه در پانزدهمین جلسه شورای استان خراسان رضوی در هتل طرقبه مشهد اظهار كرد: متاسفانه شوراها نتوانستند جایگاه خود را به درستی تبیین كنند لذا فرهنگ شورایی باید تقویت شود كه نیازمند تلاش جمعی تمام اعضای شوراهای روستا، بخش، شهر و استان های كشور است.



وی افزود: شورای عالی استان های كشور سال ۹۴ را متمركز بر بحث احیای شورای شهرستان ها، محلات و آموزش شورا ها اعلام می كند كه در واقع به عنوان نیازمند وقت و همت تمامی متولیان این حوزه است.



رئیس شورای عالی استان ‌های کشور اذعان كرد: در حال حاضر شوراهای استان یزد، گلستان و خوزستان از بهترین عملکرد در میان استان‌ ها برخوردار هستند و شرط موفقیت شوراهای استان در كشور وجود همدلی میان اعضای شورای شهر و روستا در شهرستان و استان است.



وی بیان كرد: اعضای شوراها باید سه موضوع بیانات رهبری، قانون اساسی و وظایف و اختیارات قانونی خود را در دستور كار و كانون توجه خود قرار دهند.



بصیری پور عنوان كرد: در همین راستا سه اصل یکصد، ۱۰۱، و همچنین ۱۰۲ قانون اساسی نقطه قوت برای پیشبرد سریع برنامه‌های فرهنگی، اجتماعی، عمرانی، بهداشتی، آموزشی شوراها در كشور است.



وی گفت: شورای استان حق دارد طرح ‌های حوزه اختیارات خود را در مجلس طرح کند و لایحه‌ی تنظیم آن را به دولت بدهد كه این نشان دهنده از ظرفیت بالای شورای استان‌ ها است.



رئیس شورای عالی استان ‌های کشور خاطرنشان کرد: شوراهای شهر، شهرستان و استان نباید به مسائل سیاسی و مناقشات آن ورود پیدا كنند البته این مغایر با دفاع از نظام جمهوری اسلامی در عرصه بین الملل و آگاهی های سیاسی اعضای شوراها نیست.



وی تعداد اعضای شورایی كشور را ۱۱۷ هزار نفر اعلام كرد و افزود: تعداد اعضای شوراهای روستایی ۳۹تا ۴۰هزار عضو و اعضای شوراهای شهر یك هزار و ۱۶۱ عضو است.