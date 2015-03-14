به گزارش خبرنگار مهر، علی قنبری صبح شنبه در نشست ستاد تنظیم بازار استان بوشهر اظهار داشت: متاسفانه در بحث گوجه فرنگی مشکلاتی برای کشاورزان در زمان فروش محصول ایجاد شده بود که تلاش‌های ویژه‌ای برای خرید محصول از کشاورزان صورت گرفت.

وی ادامه داد: به همین منظور و با تلاش‌های صورت گرفته تلاش برای خرید گوجه فرنگی آغاز شد و مراکزی برای خرید گوجه فرنگی از کشاورزان تعیین شد.

رئیس سازمان تعاون روستایی استان بوشهر اضافه کرد: در سطح استان ۹ مرکز در شهرستان‌های مختلف برای خرید گوجه فرنگی تجهیز شد و بیشترین میزان خرید از سوی مرکز شهر کاکی انجام شد و کمترین خرید نیز در شهرستان عسلویه صورت گرفت.

وی با بیان اینکه ۲۸ هزار تن گوجه‌فرنگی از کشاورزان استان بوشهر خریداری شد، اذعان داشت: حدود ۶۰ هزار تن گوجه فرنگی دیگر نزد کشاورزان باقی مانده است که هنوز خرید صورت نگرفته است.

قنبری ادامه داد: خریدها به صورت فله‌ای با قیمت ۳۰۰ تومان در سر مزرعه انجام میشود و خریداری گوجه فرنگی باعث ایجاد رضایت‌مندی در بین کشاورزان شده است.

وی ادامه داد: محصولات خریداریشده به مراکز تبدیلی ارسال می شود و دولت در این زمینه ضرر و زیانی را متحمل نمی‌شود.