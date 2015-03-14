به گزارش خبرگزاری مهر، سورنا ستاری، در دومین نشست کارگروه اجرایی سازی تفاهم نامه تجاریسازی دستاوردهای پژوهشی میان معاونت علمی و شرکت ملی نفت ایران با اشاره به اینکه اولویت امسال حمایت از ایجاد بازار برای شرکتهاست، افزود: معافیتها و تسهیلات بسیار خوبی تمهید شده است که در تحقق بازارسازی شرکتهای نفتی اثرگذار خواهد بود.
نائبرییس هیأت امنای صندوق نوآوری و شکوفایی با اشاره به ظرفیتهای بالای صندوق نوآوری و شکوفایی در حمایت از شرکتهای دانش بنیان برای توسعه بازارسازی حوزه نفت افزود: با توجه به حمایتهای مجلس محترم و دولت در تأمین بودجه مناسب، صندوق نوآوری و شکوفایی میتواند با ارائه تسهیلات ارزشمند و مناسب به بازارسازی صنعت نفت کمک کند.
ستاری با بیان اینکه بزرگترین مسأله شرکتها ایجاد برای بازار آنهاست، حوزه نفت را دارای ظرفیت بسیار خوبی برای بازارسازی توسط شرکتها عنوان کرد و افزود: شکلگیری بازار دانشبنیان در حوزه نفت از اولویتهای معاونت علمی و فناوری است و گامهایی مانند این توافقنامه در راستای تسهیل بازار برای شرکت ها در حوزه نفتی است.
معاون علمی و فناوری رییس جمهوری با بیان این که ایجاد بازار راهی جدید در حوزه تجاریسازی پژوهشهاست و ایجاد ثروت از دانش را به دنبال خواهد داشت.
رئیس هیئت امنای صندوق حمایت از پژوهشگران وفناوران معاونت علمی، با اشاره به ضرورت ترویج فرهنگ ثروتزایی از تحقیقات و پژوهشها عنوان کرد: باید بدانیم با پول بلاعوض از پژوهش، درآمدی حاصل نمی شود و صرفا با این شیوه یعنی بازارسازی و ایجاد کشش بازار، می توان از پژوهش درآمد ایجاد کرد. وی در پایان ابراز امیدواری کرد با ایجاد شاهد اتفاقات مثبتی در اقتصاد دانشبنیان حوزه نفت باشیم.
به گزارش مهر، دومین نشست کارگروه اجرایی سازی تفاهم نامه تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی میان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و شرکت ملی نفت ایران با حضور دکتر سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری، دکتر رکنالدین جوادی مدیرعامل شرکت نفت ایران و جمعی از فعالان شرکت های دانشبنیان حوزه نفت به منظور تصویب طرحهای تجاری شرکتهای دانشبنیان در راستای اولویتها و رفع نیازهای شرکت ملی نفت در یازده حوزه فناوری برگزار شد. در این نشست صاحبان طرحهای تصویب شده به ارائه و تشریح طرح خود پرداختند.تفاهمنامه همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و شرکت ملی نفت ایران، اردیبهشت ماه سال جاری با هدف افزایش ضریب بازیافت نفت منعقد شده است.
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