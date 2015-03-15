شهرستان بدره آماده استقبال از گردشگران است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فرمانداری شهرستان بدره، سیروس مرادحاصلی افزود: علاوه بر اتوبوس های موجود چندین دستگاه اتوبوس به صورت فوق العاده در مسیرهای بدره - تهران و بدره - خوزستان در ایام نوروز جابجایی مسافران و گردشگران نوروزی را بر عده دارند.

مرادحاصلی ادامه داد: این شهرستان با ۳۰ اثر تاریخی و سه منطقه گردشگری بکر شامل دربند، روستای کلم و سد سیمره از هم اکنون برای بازدید مسافران نوروزی آماده شده است.

وی با بیان اینکه به منظور آشنایی هر چه بیشتر مسافران با مناطق دیدنی این شهرستان، توزیع اقلام فرهنگی حاوی معرفی اماکن دیدنی و تفریحی و تاریخی شهرستان در مبادی ورودی شهر انجام خواهد شد؛ افزود: نصب بنر معرفی مناطق دیدنی و تاریخی شهرستان و استقرار پایگاه جمعیت هلال احمر در مبادی ورودی و مناطق تفریحی و تاریخی را از دیگر اقدام‌های انجام شده برای استقبال مسافران نوروزی است.

روستای کلم یکی از شاهکارهای طبیعت شهرستان بدره است.

این روستا در فاصلة ۳۰ کیلومتری شمال غربی این شهر و ۱۲۰ کیلومتری جنوب شرقی ایلام قرار گرفته است. چشمه و باغات سرسبز، مناظر و چشم‏‌اندازهای بسیار کم نظیری در این روستا وجود دارد ضمن اینکه رودخانه پرآب و خروشان کلم که از ارتفاعات شمالی کبیرکوه سرچشمه می‏‌گیرد پس از مشروب نمودن باغات و اراضی پایین دست به رودخانه سیمره می‏‌ریزد.

یکی دیگر از جاذبه های طبیعی این شهرستان چشم اندازهای رودخانه سیمره است.

رودخانه سیمره در شهرستان بدره از تلاقی رودخانه‌های قره سو و گاماسیاب شکل گرفته و در مرز ایلام و لرستان جریان دارد و تا انتهای حوزه کرخه ۶۵۰ کیلومتر طول دارد. رودخانه سیمره نامی بزرگ در استان ایلام محسوب می شود چرا که سیمره جزیی از تاریخ استان است و شهر تاریخی به همین نام در شهرستان دره شهر محل سد سیمره وجود دارد.

به دلیل وجود این رود بزرگ، سدی در روستای چشمه شیرین از توابع بدره در حال ساخت است که باعث ایجاد جاذبه های گردشگری متنوعی شده و چند سالی است که آبگیری این سد شروع شده است.

تنگه رازیانه یکی دیگر از شاهکارهای طبیعی استان ایلام و شهرستان بدره است. این اثر طبیعی که در دامنه ارتفاعات کبیرکوه قرار گرفته دقیقا از کنار جاده ایلام - بدره امتداد یافته و محلی برای تفرج گردشگران نیز هست این اثر طی سال‌های گذشته در فهرست آثار طبیعی ملی کشور ثبت شده است. این اثر زیبا علاوه بر جاذبه های گردشگری دارای خصوصیات علوم مطالعه پژوهشگران علوم زمینی، هیدرولوژی، محیط زیست و سایر رشته ها و زیستگاه مناسبی برای حیات وحش است.

هم اکنون بدلیل بارش باران، آب داخل این دره زیبا جریان دارد و بر زیبایی‌های آن افزوده است، دره ای شگفت انگیز با رود روان در ایلام خودنمایی می کند و وجود سنگ‌هایی از جنس و رنگ و اندازه‌های مختلف در این دره خود گواه خارق العاده بودن این اثر دارد. در فصل بهار همه این مکان سبز می شود و سرسبزی با زیبایی‌های دره تلفیق می‌شوند که در نوع خود مکانی بکر برای گردشگران است.