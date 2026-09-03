سارق حرفه ای داخل خودرو در دام پلیس

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدتقی سلطانی شامگاه پنجشنبه در جمع خبرنگاران، در اعلام جزئیات این خبر اظهار کرد: در پی وصول چند فقره پرونده سرقت از داخل خودرو، موضوع بصورت ویژه در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با اشراف اطلاعاتی و با انجام اقدامات فنی و پلیسی و با هماهنگی مرجع قضایی، یک نفر متهم به سرقت را شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه و منسجم او را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

این مقام انتظامی گفت: متهم با سرقت یک دستگاه خودروی سواری اقدام به سرقت از داخل خودروها می نمود که در بازجویی های به عمل آمده به ۱ فقره سرقت خودرو و ۱۹ فقره سرقت از داخل خودرو به ارزش ۲۰ میلیارد ریال اعتراف که ضمن استرداد کلیه اموال مکشوفه به مالباختگان، پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.