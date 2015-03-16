تلاش نتانیاهو برای جلب آراء هم پیمانان حزب لیکود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری آی ۲۴ نیوز، انتخابات پارلمانی رژیم صهیونیستی موسوم به انتخابات کنیست قرار است سه شنبه برگزار شود. البته، این رقابت رسما از روز یکشنبه و با حضور نظامیان در پای صندوق های رای آغاز شد. اما، به نظر می آید که بنیامین نتانیاهو که ۹ سال بر مسند نخست وزیری رژیم اشغالگر قدس تکیه زده است اینبار شانس چندانی برای پیروزی در رقابت نداشته باشد.

دیروز میدان رابین شهر تل آویو شاهد آخرین تلاش های کمپین تبلیغاتی بنیامین نتانیاهو برای به پیرورزی رساندن وی در انتخابات کنیست بود. جمعی از طرفداران نتانیاهو با جمع شدن در این میدان حمایت خود را از وی اعلام کردند و او نیز به نوبه خود شعارهای همیشگی را مبنی بر عدم مصالحه با فلسطینیان تکرار کرد.

اما یک روز پس از این رویداد، تحلیلگران آن را تظاهری از ناامیدی نتانیاهو توصیف کردند.

این تجمع که قرار بود نشانه ای از وحدت و یکپارچگی مردم در حمایت از نتانیاهو باشد تقریبا تا مرز لغو شدن پیش رفت چرا که بیم آن می رفت استقبال مردم در حد کفایت نباشد.

نتانیاهو نیز تنها زمانی به ارائه سخنرانی در حضور مرد رضایت داد که نتایج آخرین نظرسنجی ها از عقب افتادن وی از رقیبش خبر داد.

گفته می شود که در حال حاضر تنها راه نجات نتانیاهو و حزب لیکود تشکیل ائتلاف با حزب خانه یهود است.

روزنامه چپ گرای هاآرتض در تفسیر تجمع روز یکشنبه نوشت نتانیاهو با حضور در این تجمع ناامیدی خود را از به دست آوردن دل رای دهندگانی که از حزب لیکود فاصله گرفته اند نشان داد و به جای آن هدف خود را بر جذب آراء طرفداران احزاب همسو متمرکز کرد.

علاوه بر این، به نظر می رسد که نتانیاهو بر روی حزب متحد سابق خود موشه کالون نیز تمرکز کرده باشد چرا که در روز یکشنبه خطاب به جمعیت حاضر در میدان رابین وعده داد که اهمیتی نمی دهد حزب کولانو چه تعداد رای به دست بیاورد و او در هر حال کالون را به عنوان وزیر دارایی انتخاب خواهد کرد.

روزنامه هاآرتص در نهایت بر این نکته تاکید کرد که نتانیاهو برای گرفتن عکس یادگاری به این تجمع نیامد بلکه هدف وی شکار آراء مردم بود.