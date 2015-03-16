به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، اعضای گروه تروریستی داعش امروز در ادامه جنایت‌های خود علیه مردم شهر موصل در استان نینوا، دو پزشک عراقی را تیرباران کردند.

بر اساس این گزارش، اقدام داعش در اعدام «طلال الدیلمی» و «ایهاب مسعود» در پی امتناع آنها از درمان اعضای مجروح این گروه صورت گرفت.

شبکه سومریه نیوز نیز گزارش داد: اعضای داعش در ادامه توهین به مقدسات مسیحیان در عراق، طی روزهای اخیر به تخریب کلیساهای واقع در این کشور روی آورده است.

از سوی دیگر، انفجار یک بمب کنارجاده‌ای در مسیر خودرو نظامیان عراقی در منطقه‌ای واقع در جنوب بغداد، به کشته شدن سه نظامی و زخمی شدن چند تن دیگر منجر شد.

رسانه‌های عراقی همچنین از کشته و زخمی شدن ۱۰ غیرنظامی در پی وقوع انفجار تروریستی در منطقه «الراشدیه» بغداد خبر دادند.