۲۸ اسفند ۱۳۹۳، ۱۵:۲۶

علیپور عنوان کرد:

منطقه حفاظت شده خائیز مأمن بیش از دو هزار رأس بز کوهی است

دهدشت – رئیس حفاظت محیط زیست شهرستان کهگیلویه گفت: بیش از دو هزار رأس بز کوهی در منطقه حفاظت شده خائیز زندگی می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید قدرت الله علیپور پیش از ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران افزود: منطقه حفاظت شده خائیز به عنوان یکی از مهمترین زیستگاه های حیات وحش کشور و استان کهگیلویه و بویراحمد محسوب می شود که بیش از ۳۳ هزار هکتار وسعت داشته و در غرب این استان واقع است.

وی با بیان اینکه این منطقه مأمن گونه های جانوری و گیاهی متعدد است، اظهار داشت: شاخص‌ترین گونه جانوری این منطقه کل و بز است که با جمعیت بسیار مناسبی در کوهستان‌های خائیز حضور دارند.

علیپور شاهین، بحری، پالایان، کبک، تیهو، انواع کبوتر، خانواده گنجشک سانان، خانواده کهرکلی، هدهد و دارکوب را از مهمترین گونه های جانوری این منطقه عنوان کرد.

وی با اشاره به اینکه فصل زایمان حیات وحش از ۱۵ فروردین آغاز می شود، بر حفظ آرامش و آسایش حیات وحش در این فصل تأکید کرد.

رئیس حفاظت محیط زیست شهرستان کهگیلویه اضافه کرد: خانواده سارگپه، خانواده عقاب ها، بازها، کلاغ، تشی، جوجه تیغی، گرگ، کفتار، انواع روباه و پلنگ از دیگر گونه های جانوری منطقه حفاظت شده خائیز است.

