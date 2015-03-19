منطقه حفاظت شده خائیز مأمن بیش از دو هزار رأس بز کوهی است

به گزارش خبرنگار مهر، سید قدرت الله علیپور پیش از ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران افزود: منطقه حفاظت شده خائیز به عنوان یکی از مهمترین زیستگاه های حیات وحش کشور و استان کهگیلویه و بویراحمد محسوب می شود که بیش از ۳۳ هزار هکتار وسعت داشته و در غرب این استان واقع است.

وی با بیان اینکه این منطقه مأمن گونه های جانوری و گیاهی متعدد است، اظهار داشت: شاخص‌ترین گونه جانوری این منطقه کل و بز است که با جمعیت بسیار مناسبی در کوهستان‌های خائیز حضور دارند.

علیپور شاهین، بحری، پالایان، کبک، تیهو، انواع کبوتر، خانواده گنجشک سانان، خانواده کهرکلی، هدهد و دارکوب را از مهمترین گونه های جانوری این منطقه عنوان کرد.

وی با اشاره به اینکه فصل زایمان حیات وحش از ۱۵ فروردین آغاز می شود، بر حفظ آرامش و آسایش حیات وحش در این فصل تأکید کرد.

رئیس حفاظت محیط زیست شهرستان کهگیلویه اضافه کرد: خانواده سارگپه، خانواده عقاب ها، بازها، کلاغ، تشی، جوجه تیغی، گرگ، کفتار، انواع روباه و پلنگ از دیگر گونه های جانوری منطقه حفاظت شده خائیز است.