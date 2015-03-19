۲۸ اسفند ۱۳۹۳، ۱۲:۵۱

کشته شدن ۱۱ شبه نظامی در افغانستان

عملیات نیروهای امنیتی دولتی در مناطق مختلف افغانستان ۱۱ کشته داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، در پی عملیات نیروهای دولتی افغانستان در مناطق مختلف این کشور دست کم ۱۱ شبه نظامی کشته شده اند. وزارت کشور افغانستان با انتشار بیانیه ای اعلام کرد این عملیات طی ۲۴ ساعت گذشته و در مناطق فعالیت شبه نظامیان انجام گرفته است.

بر این اساس عملیات ارتش و نیروهای امنیتی در ولایت های کونار، قندهار، اروزگان، لوگر، غزنی، هرات، فراه و هلمند به اجرا درآمده که طی آن دست کم ۱۱ شبه نظامی کشته و شماری از آنها نیز مجروح شده اند.

در این بیانیه اشاره ای به تلفات و مجروحان احتمالی نیروهای دولتی نشده است. در همین حال شبه نظامیان نیز واکنشی به انتشار این خبر نشان نداده اند.

