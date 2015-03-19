مراسم آئینی سمنوپزی در موزه محرم تبریز برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فرزین حق پرست پنج شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به برگزاری این آیین اظهار داشت: مراسم آئینی سمنو پزی که از آئین های نوروزی است امسال به مناسبت تقارن نوروز با ایام فاطمیه (س) در حسینیه مرحوم صحتی از خادمان اهل بیت (ع) با افتخار یک قرن صاحب غرائی برگزار می شود.

حق پرست ادامه داد: همزمان با آئین سمنوپزی مراسم معنوی عزاداری به مناسبت ایام فاطمیه نیز برپا خواهد شد.

وی یادآور شد: حدود ۶۰ کیلو گرم جوانه گندم از شهرستان مراغه تهیه شده است و بخشی از کارهای پختن سمنو در آن مکان انجام می شود.

حق پرست با اشاره به سابقه دیرینه این خوراکی سنتی گفت: این خوراکی سنتی به دلیل اینکه از جوانه گندم درست می شود و گندم در دین اسلام قداست خاص خود را دارد، در برخی موارد از سمنو به عنوان خوراک آسمانی و نماد برکت یاد شده که این امر می تواند به جنبه مذهبی سمنوپزی در ایام نوروز اهمیت ویژه ای ببخشد.

مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان تقارن عید نوروز با ایام فاطمیه را فرصت مناسبی برای نشان دادن سنت های مذهبی مردم ایران دانست و مراسم آئینی معنوی سمنو پزی را گامی در این راستا عنوان کرد.

این مراسم ساعت ۱۰ صبح روز جمعه ۲۹ اسفند ماه در موزه مردم شناسی محرم واقع در خیابان راسته کوچه ، کوچه شهید گوگانی، منزل دکتر صحتی برگزار خواهد شد.