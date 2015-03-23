امسال بهترین فرصت برای افزایش اعتماد بین دولت و ملت است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از استانداری مازندران، احمد مظفري دبير شورای اطلاع رساني در بازديد از پايگاه ايمنی و سلامت هلال احمر در شهرستان بهشهر در گفتگو با خبرنگاران گفت: سال ۹۴ بهترين فرصت براي افزايش اعتماد دولت و ملت است.

مظفری بر گسترش و تقويت فضاي همكاری و همدلي بين مردم عزيز و كارگزاران نظام تاكيد كرد و گفت: تمام تلاش استاندار مازندران در سال ۹۳ تقويت وحدت، همدلی و انسجام بين مسئولين، شخصيتها و مردم فهيم مازندران بوده است و مطمئنا در سال ۹۴ با توجه به شعار سال كه مقام معظم رهبری تعيين نموده اند اين همكاري و تعامل روبروز بيشتر خواهد شد.

دبير شورای اطلاع رسانی استان تاكيد كرد: مردم عزيز مازندران هميشه پشتوانه و يار و همراه نظام و انقلاب بوده اند و اهداء بيش از ۱۰ هزار و ۴۰۰ شهيد سرافراز خود بيانگر فداكاری و همراهی و همدلی مردم صبور با آرمانها و اهداف نظام مقدس جمهوري اسلامي است.

وی تاكيد كرد: عزت و اقتدار ما با همدلی و همزبانی دولت و ملت تضمين می شود و لازمه اين همكاری صميمانه اعتماد متقابل است.

مدير كل روابط عمومی استانداری مازندران تصريح نمود: مقام معظم رهبری هر حركت و گفتاری را كه موجب خلل و خدشه در اعتماد مردم به كارگزاران نظام شود را حرام شرعي و خيانت ملی خواندند و انتظار داريم در سال ۹۴ همه به سوي تقويت وحدت و انسجام ملی حركت كنند و از تخريب و تضعيف كارگزاران و خادمان ملت پرهيز نمايند.

وی افزود همانطور كه مقام معظم رهبری تاكيد كردند: انتقاد بايد باشد اما انتقادی كه منطقی و در جهت اصلاح امور باشد نه براي تخريب و انتقام و تضعيف.

مظفری اظهار داشت: شعار سال ۹۴ فرصت گرانبهايی براي مجموعه كارگزاران كشور و استان است تا از ظرفيت و پتانسيل بالای مردم عزيز براي رشد و توسعه همه جانبه ايران اسلامی بهره ببرند.

سخنگوی شورای اطلاع رسانی استان گفت: سعی می كنيم در اولين جلسه شورای اطلاع رسانی استان در زمينه راههای تحقق شعار سال مقام معظم رهبري و تقويت همكاری و همدلی و همزبانی مردم و مسئولين در استان تصميماتی گرفته و اجرايی كنيم.

وی نقش رسانه های گروهی را در تقويت همدلی و همزبانی ستود و گفت: ظرفيت عظيم و تاثير گذار رسانه ای مازندران بايد در خدمت توسعه استان و گسترش اعتماد مردم به دولت و مشاركت آنان باشد و در صورت انجام درست اين رسالت همكاری و همدلی مردم پشتوانه عظيم و پربركتی براي مصونيت كشور در مقابل توطئه های دشمنان خواهد بود.