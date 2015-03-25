به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، وزارت دفاع عراق با صدور بیانیه‌ای از هلاکت ۲۵ عضو داعش و خنثی‌سازی بیش از ۱۰ بمب طی عملیات نظامیان ارتش در منطقه «البوذیاب» در استان الانبار خبر داد.

نظامیان ارتش عراق همچنین حمله تروریست‌های داعش به منطقه استراتژیک بیجی در تکریت واقع در استان صلاح‌الدین را برای چندمین بار طی ماه‌های گذشته ناکام گذاشته و هفت عضو این گروه را به هلاکت رساندند.

بر اساس اعلام رسانه‌های عراقی، ۱۳ تروریست داعش نیز طی عملیات ارتش در در مناطق «الطین»، «المزرعه» و «الصینیه» از پای درآمدند.

پایگاه العهد نیز با اشاره به پیشروی‌های ارتش عراق در مقابله با تروریست‌های داعش گزارش داد: جنگنده‌های ارتش عراق مواضع داعش در مناطق عانه و القائم واقع در غرب استان الانبار را طی چند نوبت بمباران کردند.

در همین ارتباط فرمانده عملیات بغداد از کشف و خنثی‌سازی ۳۹ بمب کارگذاشته شده در منطقه «الکرمه» توسط نیروهای ویژه عراقی خبر داد.

پایگاه «بغداد نیوز» گزارش داد: در حمله انتحاری شب گذشته به یک پایگاه ارتش در منطقه طارمیه واقع در شمال بغداد، ۷ نظامی کشته و ۱۳ تن دیگر زخمی شدند.