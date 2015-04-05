به گزارش خبرگزاری مهر، تمرینات آماده سازی تیم ملی با دعوت از شش تیرانداز خانم و آقا از فردا در محل فدراسیون آغاز می شود و پس از پایان این اردو، با برگزاری یک مرحله دیگر از تمرینات، به مسابقات جام جهانی ترکیه اعزام می شوند.

رقیه الله کرم، رئیس انجمن تیراندازی جانبازان و معلولان، گفت: با توجه به پیش رو بودن مسابقات پارالمپیک ریو و فرصت کمی که باقی مانده، نفراتی به اردو دعوت شدند که شانس کسب مدال به خصوص مدال طلا را داشته باشند، به همین خاطر نفرات کمتری را به اردو دعوت کردیم.

رئیس انجمن تیراندازی خاطر نشان کرد: مسابقات جام جهانی ترکیه، در زمره مسابقاتی است که سهمیه غیر مستقیم برای پارالمپیک ریو دارد، به این معنی که شرکت در آن باعث ارتقا امتیازات تیراندازان خواهد شد که در نهایت برای مسابقات آتی و کسب سهمیه های مستقیم، موثر است. ضمن اینکه یک نفر از ورزشکاران جدید ما که تازه به ترکیب تیم ملی اضافه شده، باید ورودی های لازم را در مسابقات ترکیه به دست آورد و نیز کلاسبندی وی نیز تایید شود. به همین منظور در مسابقات جام جهانی شرکت می کنیم تا ضمن کسب آمادگی های لازم به اهداف مورد نظر نیز دست یابیم.

الله کرم افزود: تاکنون فقط ساره جوانمردی موفق به کسب سهمیه مستقیم پارالمپیک ریو در تپانچه بادی شده است و سایر ورزشکاران باید در دو رویداد پیش رو که مشخص خواهد شد، سهمیه های مورد نظر را دریافت کنند.

وی اعلام کرد: اولین مرحله تمرینات تیم ملی از فردا آغاز خواهد شد و مدت زمان آن به نسبت اردوهای قبل تغییر یافته و از ۷ روز به ۱۲روز افزایش پیدا کرده است و این خود گام بسیار مهمی برای بیشتر آماده شدن ورزشکاران در زمان تمرینات محسوب می شود.

مربیگری اولین مرحله تمرینات بر عهده حسین امیری است و زینب امیری به عنوان اپراتور و محبوبه محمدزاده به عنوان سرپرست در کنار تیم حضور دارند.

اكبر عالی پور، معصومه خدابخشی (لرستان)، ساره جوانمردی، سمیرا ارم (فارس)، عاليه محمودی (مازندران)، مهدی زمانی شورابی (تهران) ورزشکاران مدعو به این تمرینات هستند.

اولین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی تیراندازی جانبازان و معلولان از فردا، ۱۷ فروردین ماه آغاز شده و تا ۲۷ این ماه در جریان خواهد بود.