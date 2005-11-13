ساخت دو نيروگاه زباله سوز در مشهد و شيراز

به گزارش خبرگزاري "مهر" يوسف آرمودلي با اعلام اين خبر افزود: انرژي توليدي نيروگاه هاي زباله ‌سوز به وسيله سازمان انرژي هاي نو ايران و براساس قيمت تضميني قانون ماده 62 بخشي ازمقررات مالي كشوردربرنامه سوم خريداري مي ‌شود.



وي افزود: در صورت رعايت استانداردهاي زيست‌‌محيطي براي خروجي مبدل هاي انرژي، حتي اگر توليد انرژي به اين طريق پرهزينه ‌تر از قيمت متعارف باشد، يكي از روشهاي معقول و قابل بهره‌برداري به شمار مي ‌رود.



به گفته آرمودلي اجراي اين سياست و توسعه آن درسطح شهرداري ها بخشي از معضلات كشور را براي حل مشكل زباله كشور برطرف خواهد كرد.

وي با تاكيد بر اينكه سازمان انرژي هاي نو ايران با مشكلات فراواني در زمينه تامين اعتبار و توجيه طرح هاي تبديل زباله به انرژي مواجه است، افزود: مطالعاتي در دو كلان‌ شهرشيراز و مشهد انجام و اقدامات جدي درزمينه دفن زباله‌ها و استحصال گاز حاصل از آن انجام شده است .

وي تصريح كرد: براساس مكاتبات تضمين‌هاي لازم در خصوص خريد برق توليدي، توسط سازمان انرژي هاي نو به شهرداري هاي اين شهرها داده شده است.

گفتني است انرژي زيست‌ توده يا انرژي حاصل از ضايعات كشاورزي، دامي و زباله‌هاي شهري از جمله منابع انرژي هاي نو است كه به دليل عدم امكان دفن اصولي زباله‌ در شهرها و افزايش جمعيت، مشكلات فراواني را از جمله نفوذ زباله‌ها به آبهاي زيرميني و رودخانه‌هاي اطراف وآلوده شدن آنها و به دنبال آن از بين رفتن پوشش هاي گياهي درمحدوده انتشار و براي مسئولان ايجاد كرده است.