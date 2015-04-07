۳۵ جشن میلاد کوثر در حوزه های مقاومت بسیج برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، خدیجه شکی ظهر سه شنبه در نشست خبری اظهار کرد: در بیش از ۵۵۰ پایگاه مقاومت بسیج جشن های مختلفی برای تکریم هفته زن برگزار می شود.

وی با تاکید بر تقارن ولادت حضرت زهرا(س) و ولادت رهبر کبیر انقلاب اسلامی افزود: با تکیه بر داشته ها و ارزش های اسلامی به دنبال اجرای بحث های اسلامی در جامعه هستیم.

شکی تصریح کرد: یکی از بزرگترین درس های علمی از فاطمه (س) حضور در عرصه های اجتماعی با حفظ عفاف و حجاب بوده که الگویی برای زنان مسلمان در سطح جهان شده است.

رونمایی از یادمان زن دفاع مقدس در هفته زن

مسئول بسیج جامعه زنان استان گلستان ادامه داد: یادمان زن دفاع مقدس در روز ۲۶ فروردین ماه در میدان بسیح ساعت ۹ صبح رونمایی می شود.

شکی از شهیده طیبه واعظی و شهید نادر مهدوی به عنوان شهدای شاخص امسال نام برد و افزود: زنان ما می توانند با حفظ عفت و حجاب و در حالی که به خانه و خانواده ضربه وارد نشود می تواند در جامعه حضور داشته باشد.

وی خاطر نشان کرد: مهم ترین وظیفه یک زن خانه داری و همسرداری است و بتواند نسلی با صلابت و با اقتدار پرورش دهد که در برابر استکبار ایستادگی کند و آگاه و متعهد باشد.

شکی افزود: باید در راستای اهداف فرهنگ غنی اسلام به ویژه فرهنگ فاطمی قدم برداریم و در این صورت است که می توانیم به پیشرفت های اقتصادی و علمی هم دست پیدا کنیم.

۱۳ شهید زن در گلستان وجود دارد

وی با بیان اینکه ۱۳ شهیده زن در گلستان وجود دارد، از نرگس قصابان، مهناز صحرا نورد، بتول نوعی باهوش، صدیقه پروانه، نرگس هراتی نژاد، طیبه صداقت، فاطمه ابراهیمی، منیژه اهری زاده، شهربانو نجاتی، معصومه عرب بالا جلینی، زهرا قلی پور اردکانی، سارا معززی و زیبا شریعتی به عنوان شهیده های استان گلستان نام برد.

فاطمه(س) محور وحدت امت اسلام

شکی با اشاره به فاطمه(س) محور وحدت امت اسلام به عنوان شعار هفته زن امسال افزود:معرفی الگوهای اسلامی برای زنان مسلمان کمک می کند تا خلا الگودهی و دسترسی به الگوهای مناسب برای زنان پر شود.

وی اطهار کرد: ترویج و تبیین فرهنگ فاطمی با الگودهی کارآمد و موثر می تواند دستاوردهای اسلامی را حفظ و به تحکیم بنیاد خانواده کمک کند.

شکی گفت: امروزه دختران جوان ما با شعارهای ما زنده ایم با ولایت، ما زنده ایم با عفاف و حجاب، ما زنده ایم با حفظ ارزش ها و ما زنده ایم با مقاومت در برابر استکبار در صحنه حضور دارند.

باید به دنبال به وجود آوردن خانواده متعالی باشیم

مسئول بسیج جامعه زنان استان گلستان گفت: تحکیم بنیاد خانواده در دنیا دارای اهمیت است و ما باید به دنبال خانواده های مستحکم و خانواده متعالی باشیم.

شکی در خصوص برنامه های هفته زن در گلستان گفت: بازدید و دیدار با خانواده شهدا خاصه دیدار خانواده با مدافعین حرم از برنامه های این هفته است.

وی ادامه داد: انتشار بیانیه، برگزاری کرسی های آزاد اندیشی با موضوعات تفاوت حقوقی زن و مرد، نقش بنیادین زن در تمدن اسلام، بحران زن در جوامع مختلف از دیگر برنامه های این هفته است.

شکی از پیاده روی خانوادگی با هدف ترویج ورزش همگانی در بین خانواده ها و تحکیم بنیان خانواده نام برد و افزود: دیدار با خانه سالمندان و کسانی که در آسایشگاه ها به سر می برند هم جزء برنامه های ما است.

وی برگزاری مسابقه پیامکی عطر یاس و نمایشگاه عکس در این هفته، برگزاری پایگاه مشاوره تحصیلی و خانوادگی توسط بسیج و ایستگاه خدمات پزشکی تست خون توسط بسیج جامعه پزشکی در حاشیه این نمایشگاه را از دیگر برنامه های ویژه این هفته عنوان کرد.