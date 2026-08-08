به گزارش خبرنگار مهر ، حجت‌الاسلام عظیم آسوده ظهر شنبه دربازدید از دفتر خبرگزاری مهر خراسان شمالی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عرصه خبر و رسانه، از تلاش خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای، به‌ویژه خبرنگاران خبرگزاری مهر، در مسیر تبیین و بیان واقعیت‌ها قدردانی کرد.

وی با اشاره به اهمیت رسالت خبرنگاری اظهار کرد: خبرنگار چراغی را روشن می‌کند تا دیگران بتوانند ببینند و واقعیت‌ها را بشناسند. خبرنگاری یک رسالت مهم در جامعه است و اصحاب رسانه با اطلاع‌رسانی صحیح، روشنگری و بیان حقایق، نقش مؤثری در آگاهی‌بخشی به مردم دارند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان شمالی افزود: در این مسیر ممکن است برخی حاشیه‌ها و شیطنت‌ها نیز وجود داشته باشد، اما آنچه اهمیت دارد، ذات و رسالت خبرنگاری است که همان بیان واقعیت‌ها و کمک به تبیین مسائل برای جامعه است.

آسوده با تقدیر از فعالیت‌های خبرگزاری مهر در حوزه اطلاع‌رسانی و تبیین گفت: خبرنگاران خبرگزاری مهر نیز در حوزه‌های مختلف با تلاش و جدیت، مسائل و واقعیت‌های جامعه را دنبال می‌کنند و در مسیر بیان حقایق و خدمت به مردم زحمت می‌کشند که صمیمانه از این تلاش‌ها تشکر و قدردانی می‌کنم.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای خبرنگار و رسانه خاطرنشان کرد: شهدایی که در مسیر انجام رسالت خبرنگاری و بیان حقیقت جان خود را تقدیم کردند، برای همیشه در تاریخ ماندگار هستند و یاد و خاطره همه این عزیزان را گرامی می‌داریم.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان شمالی در ادامه با اشاره به ظرفیت موقوفات استان برای سرمایه‌گذاری و اجرای طرح‌های خدماتی و اقتصادی گفت: باید از ظرفیت اراضی موقوفه در راستای اجرای طرح‌هایی استفاده کنیم که نیاز واقعی مردم و استان را برطرف کند.

حجت‌الاسلام آسوده افزود: در موضوع سرمایه‌گذاری، اگر زمین موقوفه در اختیار سرمایه‌گذار قرار گیرد، می‌توان با محاسبه ارزش زمین و تعیین سهم موقوفه، زمینه مشارکت را فراهم کرد تا ضمن حفظ حقوق موقوفه، طرحی ماندگار و اثرگذار برای مردم اجرا شود.

وی تأکید کرد: در انتخاب طرح‌های سرمایه‌گذاری باید نیاز واقعی مردم در نظر گرفته شود و به سمت پروژه‌هایی برویم که بتواند بخشی از مشکلات و نیازهای اساسی استان خراسان شمالی را برطرف کند.