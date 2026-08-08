به گزارش خبرنگار مهر، شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان در اطلاعیهای اعلام کرد: به دنبال افزایش قابل توجه پیک مصرف برق در فصل تابستان و وارد شدن فشار مضاعف به شبکه توزیع، ترانسفورماتور برق محدوده خیابان بابک و کوچههای بابک ۳ تا ۷ شرقی دچار آسیب فنی شده است.
استقرار تیمهای عملیاتی برای رفع مشکل
بر اساس این اطلاعیه، بلافاصله پس از بروز مشکل، تیمهای عملیاتی و اتفاقات شرکت توزیع نیروی برق در محل حاضر شده و عملیات تعمیر و رفع نقص ترانسفورماتور را آغاز کردهاند.
نیروهای عملیاتی شرکت با حضور در محل، در تلاش هستند با انجام اقدامات فنی لازم، مشکل ایجادشده را در کوتاهترین زمان ممکن برطرف کرده و جریان برق مشترکان این محدوده را مجدداً برقرار کنند.
شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان با اشاره به شرایط ویژه شبکه در روزهای گرم سال، از شهروندان و مشترکان خواسته است با مدیریت مصرف برق، بهویژه در ساعات اوج مصرف، در کاهش فشار واردشده به شبکه و جلوگیری از بروز اختلالات احتمالی همکاری کنند.
در این اطلاعیه، ضمن عذرخواهی از شهروندان و مشترکان ساکن محدوده بابک بابت قطعی موقت برق، از صبر و شکیبایی آنان در مدت زمان انجام عملیات تعمیر و رفع نقص قدردانی شده است.
تیمهای عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق لرستان اعلام کردهاند که روند تعمیرات تا رفع کامل مشکل و بازگشت شبکه به شرایط عادی ادامه خواهد داشت.
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