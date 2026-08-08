به گزارش خبرگزاری مهر، ابوذر عطاپور، در جلسه هماهنگی برگزاری مسابقات رزمی استان کرمان با تأکید بر اهمیت برگزاری مسابقات آزاد رینگی کیک بوکسینگ قهرمانی کشور در استان کرمان اظهار داشت: استان کرمان در سال های اخیر به عنوان پایلوت ورزش کشور معرفی شده و این موفقیت مرهون نگاه ویژه استاندار و همراهی معاونین است و ما قدردان این نگاه مثبت به ورزش استان هستیم و تلاش می کنیم با برگزاری رویدادهایی در تراز ملی و بین المللی، این جایگاه را تثبیت کنیم.

وی با تأکید بر آمادگی کامل استان کرمان برای میزبانی رویدادهای بزرگ افزود: کرمان همواره در عرصه ورزش های رزمی، دارای ظرفیت های بالایی بوده و این رویداد فرصتی است تا استعدادهای نهفته در این استان بیش از پیش به جامعه ورزش کشور معرفی شوند.

وی تاکید کرد: هدف ما این است که میزبانی شایسته و درخور نام کرمان و ورزشکاران این دیار ارائه دهیم.

عطاپور، در ادامه با اشاره به روند برنامه ریزی این مسابقات تصریح کرد: برگزاری چنین رویداد بزرگی نیازمند هماهنگی گسترده میان بخش های مختلف است.

وی تصریح کرد: خوشبختانه با همدلی و همراهی که میان باشگاه مقاومت، هیئت انجمن های ورزشهای رزمی استان و سایر ارکان مرتبط وجود دارد، مقدمات لازم برای برگزاری هرچه باشکوهتر این رقابت ها در حال فراهم شدن است و امیدواریم شاهد رویدادی بی نظیر در تاریخ ورزش استان باشیم.

مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی مقاومت کرمان میز با اشاره به برگزاری بزرگترین مسابقات آزاد رینگی کیک بوکسینگ کشور در استان کرمان گفت: جلسات هماهنگی مستمر با هیئت انجمن های ورزش های رزمی استان در حال برگزاری است و مقدمات برگزاری هرچه باشکوه تر این رقابتها فراهم شده است.

وی گفت:کرمان قرار است میزبان جمع کثیری از قهرمانان و ورزشکاران این رشته از سراسر ایران اسلامی باشد.

وی با تأکید بر اینکه این مسابقات در سطحی بی سابقه و با بالاترین استانداردهای فنی برگزار خواهد شد، افزود: هماهنگی های لازم با هیئت انجمن های ورزشهای رزمی استان کرمان و سایر نهادهای مرتبط به صورت مستمر در حال انجام است و جلسات متعددی برای بررسی ابعاد مختلف این رویداد بزرگ تشکیل شده است.

بنا به این گزارش, این رقابت ها در چهار رینگ در سالن فجر کرمان دو دو بخش بانوان روزهای اول تا سوم شهریور و بخش آقایان روزهای سوم تا پنجم شهریور برگزار می شود.

نفرات اول تا سوم هر وزن جهت ارزیابی و جذب در تیمهای ملی کیک بوکسینگ کشور به فدراسیون انجمن های ورزشهای رزمی معرفی خواهند شد.