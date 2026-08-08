به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پلمه، نایبرئیس کمیسیون حملونقل، ترانزیت و لجستیک اتاق ایران با تشریح دستاوردهای سفر هیئت اقتصادی ایران به پاکستان، اظهار کرد: در جریان نشستهای سهروزه هیئت اعزامی اتاق ایران به پاکستان، مذاکرات متعددی با وزیران حملونقل و راهآهن این کشور انجام شد.
وی افزود: یکی از مهمترین دستاوردهای این سفر، تدوین توافقنامهای در حوزه لجستیک بود که بر اساس آن، وضعیت کانتینرهای رسوبی در بندر کراچی تعیین تکلیف شد. به گفته طرف پاکستانی، تعداد این کانتینرها به بیش از ۱۲ هزار دستگاه میرسد.
هزینه دموراژ کانتینرهای رسوبی ایران در کراچی تعدیل میشود
پلمه بیان کرد: بر اساس توافقات انجامشده، مقرر شد با حداقل اسناد مثبته که در فرآیند حملونقل دریایی برای اصلاح اسناد مورد نیاز است، امکان انجام تغییرات لازم برای انتقال ترانشیپی یا ترانزیتی کانتینرها فراهم شود؛ همچنین موضوع آکشن یا متروکه اعلام شدن این کانتینرها بهطور کامل منتفی شد.
دبیر انجمن کشتیرانی ادامه داد: طرف پاکستانی پذیرفت تا حد امکان هزینههای انبارداری کانتینرهای رسوبی در بندر کراچی را کاهش دهد. همچنین مقرر شد بخشی از هزینههای دموراژ مربوط به شرکتهای کشتیرانی پاکستانی نیز تعدیل شود و دولت پاکستان در این زمینه همکاریهای لازم را انجام دهد.
وی تصریح کرد: مجموعه توافقات صورتگرفته، چشمانداز مثبتی برای انتقال سریعتر کالاهای متوقفشده به کشور ایجاد کرده و میتواند بخشی از مشکلات فعالان اقتصادی را برطرف کند.
پاکستان مرزهای فعال خود با ایران را ۲۴ ساعته میکند
نایبرئیس کمیسیون حملونقل، ترانزیت و لجستیک اتاق ایران با بیان اینکه یکی از موضوعات مهم مطرحشده، تسهیل تردد و حملونقل میان دو کشور بود، گفت: در این زمینه توافق شد مرزهای فعال پاکستان بهصورت ۲۴ ساعته فعالیت کنند که این اقدام میتواند تأثیر قابلتوجهی بر تبادلات حملونقلی، ترانزیتی و خدمات گمرکی میان دو کشور داشته باشد.
پلمه اظهار کرد: کاهش اسناد و تشریفات مورد نیاز برای تردد کامیونها از مرزهای دو کشور و همچنین برخی سازوکارهای مالی مورد نیاز برای توسعه همکاریهای تجاری و حملونقلی نیز در این مذاکرات مورد توجه قرار گرفت که جزئیات آن از سوی دستگاههای مسئول اعلام خواهد شد.
وی افزود: موضوعات دیگری نیز در حوزههای اقتصادی مطرح شد که از جمله آن میتوان به بخش معدن اشاره کرد؛ در این زمینه، زمینههای همکاری در حوزه اکتشاف و بهرهبرداری مورد بررسی قرار گرفت. همچنین درباره تأمین انرژی، نفت خام و گاز نیز مذاکراتی انجام شد.
واردات برنج پاکستان در دستور کار مذاکرات تجاری
نایبرئیس کمیسیون حملونقل، ترانزیت و لجستیک اتاق ایران در پایان خاطرنشان کرد: در حوزه کشاورزی نیز زمینههای توسعه همکاری میان دو کشور بررسی شد و موضوع تأمین و واردات برخی محصولات مورد نیاز ایران، از جمله برنج پاکستان، در دستور کار مذاکرات قرار داشت.
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