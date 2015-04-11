هزار میلیارد ریال تسهیلات به شرکت های دانش بنیان اعطا شد

به گزارش خبرنگار مهر، سورنا ستاری ظهر شنبه در بازدید از پارک علم و فناوری خراسان شمالی با اشاره به این که صندوق نوآوری با هدف حمایت از شرکت های دانش بنیان از نیمه دوم پارسال فعال شده است، اظهار کرد: در این مدت ۲۰۰ شرکت دانش بنیان از تسهیلات کم بهره این صندوق بهره مند شدند.

وی با اشاره به این که در این زمینه در مجموع هزار میلیارد ریال تسهیلات نوآوری از محل صندوق نوآوری به شرکت های دانش بنیان کشور اعطا شد، اضافه کرد: تسهیلات مزبور در راستای اقتصادی کردن طرح های دانش بنیان اعطا شده است.

ستاری اضافه کرد: اعطای تسهیلات ارزان قیمت به شرکت های دانش بنیان به منظور اقتصادی کردن طرح های نوآورانه همچنان ادامه داشته و این تسهیلات با بهره کم و قرض الحسنه پرداخت می شود.

وی اولویت نخست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در سال جدید را حمایت از طرح های اقتصادی دانش بنیان ذکر کرد.

رییس بنیاد ملی نخگبان در ادامه هدف از سفر یک روزه خود به خراسان شمالی را بررسی وضعیت فعالیت شرکت های دانش بنیان و ارایه برنامه هایی برای رفع مشکل اشتغال این استان ذکر کرد.

ستاری بیکاری را یکی از مهم ترین معضلات حاکم در خراسان شمالی برشمرد و افزود: بهترین چاره برای رفع مشکل اقتصادی استان ها از جمله خراسان شمالی برخورداری از طرح های دانش بنیان و اقتصادی کردن طرح های مزبور است.

به گزارش خبرنگار مهر، معاون علمی و فناوری رییس جمهوری ظهر شنبه در بدو ورود به خراسان شمالی در فرودگاه بجنورد مورد استقبال استاندار خراسان شمالی، نماینده مردم پنج شهرستان این استان در مجلس و شماری از روسای مراکز علمی و دانشگاهی قرار گرفت.

بازدید از پارک علم و فناوری و نشست با مسئولان آن، بازدید از دانشگاه دولتی بجنورد و نشست با استادان و دانشجویان این دانشگاه و نشست با فعالان صنعتی استان از مهم ترین برنامه های سفر یک روزه ستاری فر در این استان است.