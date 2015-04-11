اقتصاد دانش‌ بنیان نیازمند زیرساخت های محکم فرهنگی است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سورنا ستاری عصر شنبه در جمع روسای دانشگاههای خراسان شمالی با تاکید بر ضرورت توجه به رویکردهای جدید در دانشگاهها و مراکز علمی و پژوهشی افزود: دانشگاهها باید با ایجاد تحول در محیط پیرامونی خود به توسعه اقتصاد دانش بنیان کمک کنند.

وی اظهار داشت: نبود زیرساخت های محکم فرهنگی که از ضروریات اقتصاد دانش بنیان است یکی از بزرگترین مشکلات و موانع موجود بر سر راه این اقتصاد در یکسال گذشته بوده است.

وی جدا شدن اقتصاد از اتکاء به نفت را مورد تاکید قرار داد و گفت: متاسفانه امروز بودجه های دانشگاهها علاوه بر اتکاء به نفت بعضا به شهریه و بودجه های دولتی متکی است که این امر هیچ تناسبی با اقتصاد دانش بنیان ندارد.

معاون علمی و فناوری رییس جمهوری اظهار امیدواری کرد که اصلاح این دیدگاه و این روش و دور شدن از اتکاء به درآمدهای نفتی به ویژه از سوی دانشگاهها می تواند کشور را به سوی اقتصاد متکی به دانش پیش ببرد.

وی تصریح کرد: استمرار اتکاء اقتصاد کشور به نفت، کشور را از توسعه و آبادانی و تولید علم و ثروت باز می دارد.

ستاری گفت: متاسفانه در حال حاضر بخش قابل توجهی از درآمدهای کشور که همچنان با اقتصاد نفتی گره خورده است صرف هزینه های جاری کشور می شود.

وی خواستار اصلاح این نوع نگرش در جامعه به ویژه در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی شد و افزود: اقتصاد دانش بنیان، محل نقش آفرینی، خلاقیت، نوآوری و تفکر جوانان است.

ستاری حرکت چرخ های اقتصاد دانش بنیان را در گرو توجه به جوانان دانست و افزود: بسیاری از شرکت های موفق، چه در آغاز راه و در در اوج موفقیت، دارای مدیرانی جوان و خلاق بوده اند.

وی بر ضرورت ایجاد اشتغال از طریق درآمدزا شدن پژوهش تاکید کرد و گفت: دانشگاهها باید پایه ایجاد تحول در جامعه باشند و در راستای ایجاد اقتصاد پژوهشی و دانش بنیان فرهنگ سازی کنند.

ستاری تصریح کرد: امروز دانش آموختگان و فارغ التحصیلان مراکز آموزش عالی باید با فکر و اندیشه خودشان، برای خود و جوانان اشتغال ایجاد کنند.

معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در ادامه با تأکید بر ضرورت ایجاد مراکز رشد و نوآوری در دانشگاه‌ها، از ارائه تسهیلات یارانه تا سقف ۵۰ درصد به سازندگان تجهیزات آزمایشگاهی ساخت داخل خبر داد.

وی تصریح کرد: پرداخت این نوع تسهیلات تنها در راستای حمایت از اقتصاد و تولید ساخت داخل صورت گرفته است.

ستاری، استان خراسان شمالی را دارای ظرفیت های بسیار خوب در رونق بخشی به اقتصاد دانش بنیان دانست و افزود: وجود ظرفیت های بالای اشتغال زایی در این استان می تواند علاوه بر فراهم کردن فرصت های ایجاد ارزش افزوده به اقتصاد دانش بنیان نیز رونق بخشد.

وی یافتن مخاطب و مشتری را یکی از اساسی ترین موارد در تعریف پژوهش های پروژه محور عنوان کرد و گفت: برای تحقق اهداف پژوهشی باید ابتدا به دنبال مخاطب و مشتری بود.

رییس هیئت امنای صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور اظهار داشت: با ایجاد مشتری فرضی نمی توان در مسیر درست حرکت کرد و به اهداف مشخصی دست یافت.

وی تصریح کرد: پژوهش ها باید در نهایت به حل مشکلی از مشکلات کشور منجر و ارزش‌آفرینی و اشتغال‌زایی را برای جامعه به همراه داشته باشد.

معاون علمی و فناوری رییس جمهوری بر پایه گذاری تحول اقتصادی از سوی دانشگاههای کشور تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری صبح امروز برای دیدار با دانشگاهیان و بازدید از مراکز علمی، تحقیقاتی و دانشگاهی به استان خراسان شمالی سفر کرده بود.

بازدید از پارک علم و فناوری خراسان شمالی، بازدید از دانشگاههای بجنورد و علوم پزشکی، نشست با روسای دانشگاهها، مسوولان پارک علم و فناوری، مراکز آموزش عالی و نخبگان، فعالان اقتصادی، مدیران صنایع و شرکت های دانش بنیان و دیدار با قائم مقام نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بجنورد از برنامه های سفر یکروزه معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری به خراسان شمالی بود.