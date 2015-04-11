به گزارش خبرگزاری مهر، کریم باقری در گفتگو با سایت رسمی باشگاه پرسپولیس با بیان مطلب فوق اظهار کرد:: پرسپولیس در جدول لیگ به جهت نتایج بازی‌های اخیر شرایط خوبی ندارد. از ابتدای فصل حاشیه‌های زیادی در اطراف تیم بود که به آن لطمه زد. حالا کادر فنی جدید با تلاش همه عوامل باید در جهت بهبود شرایط گام بر دارد. نظم و انضباط مهمترین مساله خواهد بود. هر کس باید در سر جای خود کار کند و جایگاه‌ها باید محترم شمرده شود تا حاشیه‌ها را کم کنیم. همچنین باید از تلاش‌های کادر فنی قبلی، تشکر کنیم که با تمام وجودشان فعالیت کردند.

وی درباره شرایط کاری خود و اینکه آیا با برانکو صحبت داشته است یا نه، ادامه داد: آقای نژادفلاح درباره من با آقای برانکو صحبت کرد. بخشی از توافق بود که دستیاران ایرانی حضور داشته باشند. آقای برانکو هم قبل از بازی با النصر گفتند من را می‌شناسند و من هم از ایشان شناخت داشتم و همه چیز نهایی شد. من نیز همیشه بر این باورم که اگر بتوانم، از کوچکترین کمکی دریغ نخواهم کرد. در حال حاضر نیز دوره مربیگری درجه B را گذرانده‌ام و برای دوره‌های بعدی پله به پله اقدام خواهم کرد.

مربی پرسپولیس درباره تفاوت بازی‌های سرخپوشان در آسیا و لیگ خاطرنشان کرد: شرایط متفاوت است. زمانی که در تراکتورسازی بازی می‌کردم وقتی جلوی پرسپولیس قرار می‌گرفتیم، انگیزه زیادی داشتیم. تماشاگر، دوربین‌های تلویزیونی و پوشش خبری انگیزه بیشتری ایجاد می‌کردند ولی بازیکنان پرسپولیس هم به جهت حضور در این تیم باید در تمام بازی‌ها انگیزه زیادی داشته باشند.

مربی پرسپولیس درباره حضور پر تعداد تماشاگران در ورزشگاه آزادی خاطرنشان کرد: سال ۸۶ که در بازی با سپاهان قهرمان لیگ شدیم، شاهد چنین حضوری بودیم. تماشاگران ما هر زمان تیم احساس نیاز کرده است و آنجایی که پای غرور ملت در میان بوده است پای کار هستند و می‌آیند. باید قدر این هوادار را دانست و بهترین قدردانی را از آنها، انجام بازی‌های خوب و کسب نتیجه مطلوب است.

باقری درباره اینکه پرسپولیس همزمان باید به لیگ برتر، لیگ قهرمانان و انتخاب نفرات برای فصل بعد فکر کند و آیا دنبال پدیده‌های جدید در دسته‌های پائین‌تر خواهند بود، تصریح کرد: قطعا باید در تمام این حوزه‌ها فعال باشیم، اما تصمیم گیرنده اول و آخر تیم، برانکو است. ابتدا باید منتظر باشیم که ایشان مستقر شوند و بعد سیاست‌های فنی تیم را مشخص می‌کنند. هر بازیکن مستعدی که بتواند کمک کند، می‌تواند مورد توجه قرار بگیرد و این توسط برانکو معلوم می‌شود. ما هم کمک هستیم و نظرات را در جهت کمک به تیم، ارائه می‌کنیم.

وی درباره فشردگی بازی‌ها گفت: این مساله برای همه تیم‌ها وجود دارد. مهم این است که بازیکنان این شرایط را درک کنند، در زمان انجام بازی‌های فشرده میزان تمرکز و آرامش بازیکن اهمیت زیادی دارد و آنها باید به صورت حرفه‌ای روی این مساله فکر کنند.

باقری که خود سال‌ها در اروپا و کشورهای عربی بازی کرده است، درباره شایعه رسیدن پیشنهادهای عربی و اروپایی به طارمی با توجه به اظهاراتش خاطرنشان کرد: هر پیشنهادی باید توسط باشگاه و خود او کاملا بررسی شود. او باید جایی برود که مثمرثمر باشد. رفتن به تنهایی فایده‌ای ندارد. این رفتن باید باعث پیشرفت او شود. نه طارمی، بلکه هر بازیکنی باید به این فکر کند که لژیونر شدن باعث رشد بیشتر شود. بازیکنی مثل طارمی استعداد بالایی دارد او با یک کار حرفه‌ای می‌تواند روزی در باشگاه‌های خوب اروپایی بازی کند ولی باید از قابلیت‌های خود به خوبی استفاده کند. البته اینکه شرایط قرارداد او چگونه است، مساله‌ای است که مدیریت باشگاه و برانکو درباره‌اش تصمیم می‌گیرند.

وی در پایان اظهار کرد: ما تمام تلاش خودمان را برای موفقیت پرسپولیس انجام خواهیم داد. بازیکنان هم با تمام همت و غیرت خود در تکاپو هستند و امیدواریم با حمایت‌های هواداران که نمونه‌ای را در بازی با النصر شاهد بودیم و با اقدامات مدیریت باشگاه، روزهای خوبی پیش روی پرسپولیس باشد.