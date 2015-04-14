به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، ارتش عراق در ادامه مبارزه با گروه تروریستی داعش در استان الانبار، امروز منطقه «البوشوکه» در این استان را از تروریست های داعش پاکسازی کرد. در جریان این عملیات ده ها تروریست داعش کشته و یا زخمی شدند.

العهد گزارش داد: تلاش یک عامل انتحاری عضو داعش برای انجام عملیات تروریستی در منطقه «ناظم التقسیم» واقع در شهر فلوجه نیز با دخالت ارتش عراق ناکام ماند.

از سوی دیگر شورای استانداری صلاح الدین با صدور بیانیه ای از کشته و زخمی شدن ده ها تروریست داعش در شهر تکریت خبر داد. در این بیانیه آمده است: تروریست های داعش قصد داشتند به پالایشگاه بیجی حمله کنند که توسط جنگنده های عراقی هدف قرار گرفتند.

فرات نیوز گزارش داد: نیروهای امنیتی عراق ۶۴ عضو گروه تروریستی داعش را در هنگام فرار آنها از منطقه «البوفراج» الرمادی بازداشت کردند.

رسانه های عراقی نیز از پاکسازی مناطق «البوخنفر»، «البوسوده» و «الجزیره» توسط نظامیان ارتش عراق خبر می دهند.