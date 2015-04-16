پیگیری آلودگی تانکرهای سوخت در لرستان/ اقدامات خوبی آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، معصومه ابتکار در دیدار با هوشنگ بازوند استاندار لرستان با تاکید بر اهمیت تکمیل مرکز آموزش محیط بانی در لرستان، از استاندار خواست تا در این زمینه به همکاری های مثبت خود ادامه دهد.

معاون رئیس جمهور با اشاره به پیش بینی های سازمان هواشناسی از تشدید وضعیت خشکسالی و افزایش دما در کشور، همچنین آغاز زودتر این افزایش دما و گرما، گفت: این موضوع تهدیدی جدی برای جنگل های کشور است و احتمال آتش سوزی در جنگل ها را افزایش می دهد.

رئیس سازمان محیط زیست افزود: در همین راستا، به زودی مانور مشترک آمادگی برای مقابله با آتش سوزی جنگل ها با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست، ستاد مدیریت بحران، هلال احمر، سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری در چند نقطه از کشور برگزار خواهد شد که لرستان با توجه به تجربه خوب سال گذشته می تواند میزبان مانور غرب کشور باشد.

ابتکار در خصوص آلودگی های ناشی از فرسودگی خطوط لوله انتقال نقت و گاز و واژگونی قطارها و خودروهای حامل سوخت در استان لرستان، اظهار کرد: این موضوع در ابعاد داخلی از طریق هماهنگی با وزارتخانه های نفت و راه و شهرسازی و در بعد خارجی از طریق وزارت امور خارجه در حال پیگیری برای مرتفع شدن است و اقدامات خوبی نیز در این زمینه آغاز شده است.

وی همچنین با تشریح برنامه دولت برای مقابله با پدیده گرد و غبار در کشور، ابراز امیدواری کرد: با برنامه ریزی های صورت گرفته موفق به کاهش شدت اثر این پدیده در کشور شوند.

مرکز آموزش محیط بانی در لرستان تکمیل می شود

هوشنگ بازوند استاندار لرستان نیز در این دیدار ضمن اعلام آمادگی برای همکاری کامل با محیط زیست، گفت: همت خود را به کار می گیریم تا به زودی مرکز آموزش محیط بانی را به صورت کامل تکمیل و در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست قرار دهیم.

بازوند همچنین ضمن استقبال از پیشنهاد میزبانی لرستان برای برگزاری مانور مشترک آمادگی برای مقابله با آتش سوزی جنگل ها و رفع مشکلات ناشی از آلودگی های ناشی از فرسودگی خطوط لوله انتقال نقت و گاز و واژگونی قطارها و خودروهای حامل سوخت در استان، از همکاری های محیط زیست تقدیر کرد.

وی ضمن تقدیر از تلاش های صورت گرفته، خواستار توجه بیشتر به مقوله گرد و غبار در استان لرستان که به رغم عدم وجود کانون بحران گرد و غبار در استان به شدت از این پدیده متاثر است، شد.

معضل تانکرهای حامل سوخت در غرب کشور

بنابر این گزارش تریلرهای حامل مواد نفتی، سوخت و ... سالهاست که محورهای مواصلاتی غرب کشور را در اختیار گرفته اند و تکرار حوادث متعدد برای این تریلرها تاکنون مشکلات زیادی را در زمینه آلودگی آب و خاک و محیط زیست به وجود آورده است.

انتقادات مسئولان امر و به ویژه فعالان محیط زیست در زمینه خسارات جدی این تریلرها به محیط زیست منطقه از یک سو و نگرانی متولیان امر در زمینه خسارات به زیرساختهای ارتباطی و جاده ای از سوی دیگر از تردد این تانکرها معضلی ساخته که مسئولان برای رفع آن «کاسه چه کنم» در دست گرفته اند.

این در حالیست که مطابق برخی آمارها روزانه نزدیک به دو هزار و ۳۰۰ تریلر از محورهای جنوبی لرستان تردد می کنند که این رقم در طول ماه و سال به رقم چشمگیری می رسد که اگر تعداد حوادث مربوط به این تانکرها را هم بخواهیم محاسبه کنیم متاسفانه به اعداد قابل تاملی خواهیم رسید که نتیجه آن خسارت جدی به محیط زیست و زیرساختهای منطقه است.

وضعیت فعالیت این تانکرها به گونه ای است که حتی مسئولان شهرستان پلدختر برای ترمیم زیرساختهای جاده ای و خسارت ناشی از تردد این ماشین ها خواستار اخذ عوارض از این تریلرها شده اند، موضوعی که هنوز محقق نشده است.