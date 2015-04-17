تحریم های اروپا همزمان با تایید آژانس خاتمه می یابند

به گزارش خبرگزاری مهر، «هلگا اشمید» معاون سیاست خارجی اتحادیه اروپا پیش از سفر به مسکو در مصاحبه ای با خبرگزاری اینترفکس روسیه گفت: تحریم های اتحادیه اروپا همزمان با تایید انجام تعهدات از سوی ایران و تایید آن توسط آژانس بین المللی انرژی اتمی لغو خواهند شد.

وی در این مصاحبه به سوالات متعددی درباره روابط روسیه و اروپا و تحولات اوکراین و دیگر موضوعات مختلف مثل مذاکرات هسته ای با ایران پاسخ داد.

وی درباره میزان موفقیت های به دست آمده در مذاکرات هسته ای لوزان سویس بین ایران و ۶ قدرت جهانی گفت: توافقات حاصل شده در لوزان چهار چوب اصلی برای نهایی کردن توافق با ایران را تعیین کرده است.

وی تصریح کرد اروپا به دستیابی توافق هسته ای با ایران قویا متعهد است و به تلاش های خود برای دستیابی به توافق نهایی در ماه ژوئن ادامه خواهد داد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا بلافاصله بعد از امضای توافق اروپا با لغو تحریم های ایران موافقت خواهد کرد، گفت: همانطور که در بیانیه لوزان آمده است کلیه تحریم های مرتبط با برنامه هسته ای ایران تنها بعد از تایید انجام تعهدات از سوی ایران توسط آژانس بین المللی انرژی اتمی لغو خواهند شد.

وی همچنین در خصوص تصمیم روسیه برای تحویل موشک های اس ۳۰۰ به ایران گفت، ما می دانیم که دادن این موشک ها به ایران در تضاد با تحریم های شورای امنیت نیست اما ما قبلا نیز نگرانی های خود در این خصوص را به روسیه اعلام داشته ایم به ویژه در شرایط کنونی منطقه که ارسال این موشک ها می تواند بی ثباتی در منطقه را تشدید کند.