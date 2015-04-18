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۲۹ فروردین ۱۳۹۴، ۹:۱۰

مراسم رژه روز ارتش؛

هشدار روحانی به متجاوزان منطقه/ ارتش درخط مقدم اطاعت از رهبری است

هشدار روحانی به متجاوزان منطقه/ ارتش درخط مقدم اطاعت از رهبری است

رئیس جمهور خطاب به متجاوزان منطقه گفت: کمک مالی به تروریست‌ها در سوریه، لبنان و عراق به چه معناست؟ بمباران یمن به چه معناست؟ بذر کینه را در دل مردم منطقه نشاندید که پاسخ آن را دیر یا زود خواهند داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن روحانی رئیس جمهور امروز شنبه در مراسم رژه روز ارتش گفت: روز ارتش جمهوری اسلامی را به ملت ایران به فرماندهی کل نیروهای مسلح، مقام معظم رهبری و به همه خانواده های شهدا، جانبازان، آزادگان و ایثارگران ارتش، سپاه پاسداران، نیروی انتظامی و بسیج قهرمان تبریک می گویم.

وی اظهار داشت: ارتش از آستانه روزهای پیروزی انقلاب در همه صحنه های مهم پیوند خود را با ملت فداکار در برابر ارزش های بزرگ اسلامیت، ایرانیت و جمهوریت به خوبی نشان داده است.

روحانی ادامه داد: آن روز که در آستانه پیروزی نهضت اسلامی بودیم اگر ارتش به ندای امام راحل پاسخ مثبت نمی داد، انقلاب به این سادگی و سهولت به پیروزی نمی رسید.

رئیس جمهور گفت: ارتش در میان دو راهی خواست یک رژیم نامشروع حاکم بر این کشور و همچنین استعمارگران به ویژه آمریکا از یک طرف و خواست ملت و امام و رهبری، دومی را برگزید و مورد تجلیل امام قرار گرفت.

وی تاکید کرد: بعد از پیروزی انقلاب هم، همصدا برای دفاع از نظام و کشور در صحنه، مقاومت و ایستادگی کرد. در آن روزهای غربت جمهوری اسلامی و توطئه گروهک ها در غرب کشور، پایگاه هوانیروز کرمانشاه و قهرمانانی چون کشوری، شیرودی و پایگاه هوایی تبریز و شهید فکوری در صف اول ایستادگی کردند و نگذاشتند امام (ره) و ملت تنها بمانند.

روحانی تصریح کرد: نه آن روزهای بعد از پیروزی انقلاب و توطئه گروهک ها، که آن گاه که توطئه منطقه ای و جهانی علیه ملت طراحی شد نیروهای ارتش، سپاه و نیروی انتظامی و بسیج بودند که در برابر تهاجم بیگانه ایستادگی کردند.

رئیس جمهور گفت: عملیات ثامن الائمه که حصر آبادان را شکست، عملیات بستان، فتح المبین، بیت المقدس، آزادی خرمشهر که ارتش در کنار سپاه، نیروی انتظامی و بسیج توانستند قهرمانی های بزرگی را از خود خلق کنند، ما به همه آن جوانمردی ها و دلاوری ها درود می فرستیم و به همه آنهایی که در مسیر جنگ و دفاع از استقلال کشور ایستادگی کردند از صیاد شیرازی ها تا نامجوها، بابایی ها و همه شهیدان و سرداران میدان نبرد و دلاوران و خانواده های آنان و همه آنان که در راه دفاع مقدس ایستادگی کردند، به تلاش و ایثار آنها ارج می نهیم.

ارتش همواره در خط مقدم اطاعت از رهبری بوده است

وی تصریح کرد: هر جا امام و رهبری دستور و فرمانی دادند و مسیری را برگزیدند، ارتش در خط مقدم اطاعت بود.

روحانی ادامه داد: آنگاه که امام (ره) فرمودند نیروهای مسلح در احزاب و جناح ها و بازی های سیاسی وارد نشوند، ارتش امتحان خوبی در تاریخ انقلاب از خود نشان داد.

رئیس جمهور تاکید کرد: ارتش تنها مظهر اقتدار ملی نیست، ارتش مظهر نظم، انضباط، مدنیت، سلامت اداری، سلامت اقتصادی، فراجناحی بودن، فراحزبی بودن، اسلامی بودن، دینی بودن و ملی بودن است.

وی اظهار داشت: هر مقدار نیروهای مسلح از گروه و جناح و حزب فاصله بگیرند، در دل های ملت بیشتر جای می گیرند و اعتماد ملت و نیروهای مسلح بیشتر می شود.

روحانی تاکید کرد: امروز ارتش مایه آرامش ملت و آرامش ملت های منطقه است.

رزمایش ارتش و سپاه مایه آرامش مردم منطقه

رئیس‌جمهور گفت: هیچ یک از ملت‌های منطقه نگران حضور ارتش و سایر نیروهای مسلح در مرزهای ایران و آبهای آزاد نیستند.

وی رزمایش ارتش و سپاه را مایه آرامش مردم منطقه نامید و گفت: دکترین ما، دکترین نظامی و جنگ نیست؛ بلکه دکترین نظامی و دفاعی است.

رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه استراتژی ایران، بازدارندگی فعال است، گفت: استراتژی ما، بازدارندگی برای استقرار صلح و امنیت در داخل کشور و کشورهای منطقه است.

هدف قدرت بزرگ نظامی ایران، صلح و امنیت است نه تجاوز به مظلومان

روحانی افزود: نیروهای مسلح ایران در سایه خودباوری، خود اتکایی در سایه نوآوری، امروز بزرگترین نیروهای مقتدر مسلح در این منطقه هستند، اما این قدرت بزرگ نظامی، هدفش صلح و امنیت است نه تجاوز و حمله به مظلومان و کودکان.

وی با تاکید بر اینکه نیروهای مسلح ایران همواره در حال دفاع از مظلومان هستند، گفت: ارتش و نیروهای مسلح ایران یک نمونه ارتش مقتدر و نیروهای مسلح مقتدر و صلح‌خواه در منطقه است.

دیگران از ارتش ایران بیاموزند و دنبال فتنه در منطقه نباشند

رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه دیگران باید از ارتش ایران بیاموزند، گفت: دیگران دنبال فتنه در منطقه نباشند، به کودکان، پیرمردان و پیرزنان حمله نکنند، حمله به مظلومان برای کسی افتخار نمی‌آفریند. حمله به مردم و مظلوم، ننگ دو جهان برای متجاوزان به وجود خواهد آورد.

روحانی خطاب به متجاوزان منطقه گفت: چرا از این فرصتی که نیروهای مسلح ایران به وجود آورده‌اند، استفاده نمی‌کنید؟ چرا دست دوستی و آشتی دراز نمی‌کنید؟ کمک مالی به تروریست‌ها در سوریه، لبنان و عراق به چه معناست؟ بمباران یمن به چه معناست؟ دنبال چه هدفی می‌گردید؟ آیا کشتن دیگران برای شما قدرت‌آفرینی و اقتدار به وجود می‌آورد؟ بذر کینه را در دل مردم منطقه نشاندید که پاسخ آن را دیر یا زود خواهند داد.

وی تصریح کرد: ارتش ایران علی رغم قدرت و اقتدارش، هدفش صلح و امنیت در سراسر منطقه است. ارتش استوار و سپاه پایدار و بسیج قهرمان در خط رهبری معظم، فرماندهی کل قوا در پی ایجاد آرامش برای مردم خود و مردم منطقه هستند.

یک ملت مقتدر اجرای قانون را برای خود افتخار می‌داند

رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه ایران علاوه بر قدرت، تابع قانون است، گفت: در فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای، ایران راه مذاکره را انتخاب کرد چرا که خواستیم به دنیا نشان دهیم که هیچ مشکلی در منطقه و جهان نیست که پای میز مذاکره حل نشود.

روحانی افزود: خواستیم بگوییم یک ملت مقتدر، اجرای قانون را برای خود افتخار می‌داند و ما همه قوانین بین‌المللی را برای اعتماد جهانیان نسبت به صلح‌آمیز بودن فناوری هسته‌‌ای‌مان اجرا خواهیم کرد.

وی با تاکید بر اینکه ملت ایران اهل تجاوز نیست، گفت: هیچ‌گاه ایران تجاوز را نخواهد پذیرفت و ملت ایران راه توسعه را ادامه خواهد داد.

رئیس‌جمهو همچنین با اشاره به شعار سال گفت: امسال سال همدلی و هم‌زبانی در کنار یکدیگر است و نیروهای مسلح ما همواره همدل با مردم و دولت بوده‌اند و امسال این مهم نیز ظهور و بروز بیشتر خواهد داشت و همه با وحدت و انسجام بیشتر از منافع ملی دفاع می‌کنیم.

هدف سرداران نظامی و دفاعی ما با سرداران دیپلماسی یکی است

روحانی خاطر نشان کرد: هدف سرداران، امیران و دلاوران نظامی و دفاعی ما با سرداران دیپلماسی ما، یکی است و آن صلح و امنیت، اقتدار مشروع و دفاع از منافع و حقوق ملی و کمک به مظلومان منطقه و مظلومان جهان است.

 

 

کد مطلب 2536247

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