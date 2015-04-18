هشدار روحانی به متجاوزان منطقه/ ارتش درخط مقدم اطاعت از رهبری است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن روحانی رئیس جمهور امروز شنبه در مراسم رژه روز ارتش گفت: روز ارتش جمهوری اسلامی را به ملت ایران به فرماندهی کل نیروهای مسلح، مقام معظم رهبری و به همه خانواده های شهدا، جانبازان، آزادگان و ایثارگران ارتش، سپاه پاسداران، نیروی انتظامی و بسیج قهرمان تبریک می گویم.

وی اظهار داشت: ارتش از آستانه روزهای پیروزی انقلاب در همه صحنه های مهم پیوند خود را با ملت فداکار در برابر ارزش های بزرگ اسلامیت، ایرانیت و جمهوریت به خوبی نشان داده است.

روحانی ادامه داد: آن روز که در آستانه پیروزی نهضت اسلامی بودیم اگر ارتش به ندای امام راحل پاسخ مثبت نمی داد، انقلاب به این سادگی و سهولت به پیروزی نمی رسید.

رئیس جمهور گفت: ارتش در میان دو راهی خواست یک رژیم نامشروع حاکم بر این کشور و همچنین استعمارگران به ویژه آمریکا از یک طرف و خواست ملت و امام و رهبری، دومی را برگزید و مورد تجلیل امام قرار گرفت.

وی تاکید کرد: بعد از پیروزی انقلاب هم، همصدا برای دفاع از نظام و کشور در صحنه، مقاومت و ایستادگی کرد. در آن روزهای غربت جمهوری اسلامی و توطئه گروهک ها در غرب کشور، پایگاه هوانیروز کرمانشاه و قهرمانانی چون کشوری، شیرودی و پایگاه هوایی تبریز و شهید فکوری در صف اول ایستادگی کردند و نگذاشتند امام (ره) و ملت تنها بمانند.

روحانی تصریح کرد: نه آن روزهای بعد از پیروزی انقلاب و توطئه گروهک ها، که آن گاه که توطئه منطقه ای و جهانی علیه ملت طراحی شد نیروهای ارتش، سپاه و نیروی انتظامی و بسیج بودند که در برابر تهاجم بیگانه ایستادگی کردند.

رئیس جمهور گفت: عملیات ثامن الائمه که حصر آبادان را شکست، عملیات بستان، فتح المبین، بیت المقدس، آزادی خرمشهر که ارتش در کنار سپاه، نیروی انتظامی و بسیج توانستند قهرمانی های بزرگی را از خود خلق کنند، ما به همه آن جوانمردی ها و دلاوری ها درود می فرستیم و به همه آنهایی که در مسیر جنگ و دفاع از استقلال کشور ایستادگی کردند از صیاد شیرازی ها تا نامجوها، بابایی ها و همه شهیدان و سرداران میدان نبرد و دلاوران و خانواده های آنان و همه آنان که در راه دفاع مقدس ایستادگی کردند، به تلاش و ایثار آنها ارج می نهیم.

ارتش همواره در خط مقدم اطاعت از رهبری بوده است

وی تصریح کرد: هر جا امام و رهبری دستور و فرمانی دادند و مسیری را برگزیدند، ارتش در خط مقدم اطاعت بود.

روحانی ادامه داد: آنگاه که امام (ره) فرمودند نیروهای مسلح در احزاب و جناح ها و بازی های سیاسی وارد نشوند، ارتش امتحان خوبی در تاریخ انقلاب از خود نشان داد.

رئیس جمهور تاکید کرد: ارتش تنها مظهر اقتدار ملی نیست، ارتش مظهر نظم، انضباط، مدنیت، سلامت اداری، سلامت اقتصادی، فراجناحی بودن، فراحزبی بودن، اسلامی بودن، دینی بودن و ملی بودن است.

وی اظهار داشت: هر مقدار نیروهای مسلح از گروه و جناح و حزب فاصله بگیرند، در دل های ملت بیشتر جای می گیرند و اعتماد ملت و نیروهای مسلح بیشتر می شود.

روحانی تاکید کرد: امروز ارتش مایه آرامش ملت و آرامش ملت های منطقه است.

رزمایش ارتش و سپاه مایه آرامش مردم منطقه

رئیس‌جمهور گفت: هیچ یک از ملت‌های منطقه نگران حضور ارتش و سایر نیروهای مسلح در مرزهای ایران و آبهای آزاد نیستند.

وی رزمایش ارتش و سپاه را مایه آرامش مردم منطقه نامید و گفت: دکترین ما، دکترین نظامی و جنگ نیست؛ بلکه دکترین نظامی و دفاعی است.

رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه استراتژی ایران، بازدارندگی فعال است، گفت: استراتژی ما، بازدارندگی برای استقرار صلح و امنیت در داخل کشور و کشورهای منطقه است.

هدف قدرت بزرگ نظامی ایران، صلح و امنیت است نه تجاوز به مظلومان

روحانی افزود: نیروهای مسلح ایران در سایه خودباوری، خود اتکایی در سایه نوآوری، امروز بزرگترین نیروهای مقتدر مسلح در این منطقه هستند، اما این قدرت بزرگ نظامی، هدفش صلح و امنیت است نه تجاوز و حمله به مظلومان و کودکان.

وی با تاکید بر اینکه نیروهای مسلح ایران همواره در حال دفاع از مظلومان هستند، گفت: ارتش و نیروهای مسلح ایران یک نمونه ارتش مقتدر و نیروهای مسلح مقتدر و صلح‌خواه در منطقه است.

دیگران از ارتش ایران بیاموزند و دنبال فتنه در منطقه نباشند

رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه دیگران باید از ارتش ایران بیاموزند، گفت: دیگران دنبال فتنه در منطقه نباشند، به کودکان، پیرمردان و پیرزنان حمله نکنند، حمله به مظلومان برای کسی افتخار نمی‌آفریند. حمله به مردم و مظلوم، ننگ دو جهان برای متجاوزان به وجود خواهد آورد.

روحانی خطاب به متجاوزان منطقه گفت: چرا از این فرصتی که نیروهای مسلح ایران به وجود آورده‌اند، استفاده نمی‌کنید؟ چرا دست دوستی و آشتی دراز نمی‌کنید؟ کمک مالی به تروریست‌ها در سوریه، لبنان و عراق به چه معناست؟ بمباران یمن به چه معناست؟ دنبال چه هدفی می‌گردید؟ آیا کشتن دیگران برای شما قدرت‌آفرینی و اقتدار به وجود می‌آورد؟ بذر کینه را در دل مردم منطقه نشاندید که پاسخ آن را دیر یا زود خواهند داد.

وی تصریح کرد: ارتش ایران علی رغم قدرت و اقتدارش، هدفش صلح و امنیت در سراسر منطقه است. ارتش استوار و سپاه پایدار و بسیج قهرمان در خط رهبری معظم، فرماندهی کل قوا در پی ایجاد آرامش برای مردم خود و مردم منطقه هستند.

یک ملت مقتدر اجرای قانون را برای خود افتخار می‌داند

رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه ایران علاوه بر قدرت، تابع قانون است، گفت: در فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای، ایران راه مذاکره را انتخاب کرد چرا که خواستیم به دنیا نشان دهیم که هیچ مشکلی در منطقه و جهان نیست که پای میز مذاکره حل نشود.

روحانی افزود: خواستیم بگوییم یک ملت مقتدر، اجرای قانون را برای خود افتخار می‌داند و ما همه قوانین بین‌المللی را برای اعتماد جهانیان نسبت به صلح‌آمیز بودن فناوری هسته‌‌ای‌مان اجرا خواهیم کرد.

وی با تاکید بر اینکه ملت ایران اهل تجاوز نیست، گفت: هیچ‌گاه ایران تجاوز را نخواهد پذیرفت و ملت ایران راه توسعه را ادامه خواهد داد.

رئیس‌جمهو همچنین با اشاره به شعار سال گفت: امسال سال همدلی و هم‌زبانی در کنار یکدیگر است و نیروهای مسلح ما همواره همدل با مردم و دولت بوده‌اند و امسال این مهم نیز ظهور و بروز بیشتر خواهد داشت و همه با وحدت و انسجام بیشتر از منافع ملی دفاع می‌کنیم.

هدف سرداران نظامی و دفاعی ما با سرداران دیپلماسی یکی است

روحانی خاطر نشان کرد: هدف سرداران، امیران و دلاوران نظامی و دفاعی ما با سرداران دیپلماسی ما، یکی است و آن صلح و امنیت، اقتدار مشروع و دفاع از منافع و حقوق ملی و کمک به مظلومان منطقه و مظلومان جهان است.