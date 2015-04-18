کاوه سجادی حسینی کارگردان سینما که این روزها فیلم سینمایی «شب، بیرون» را در گروه «هنر و تجربه» در حال اکران دارد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه گاهی بعضی از مصاحبه ها در برخی از رسانه ها باعث ایجاد سوءتعبیر می شود، گفت: مدتی پیش با یکی از رسانه های سینمایی درباره اکران فیلم «شب، بیرون» در گروه «هنر و تجربه» گفتگو کردم که متاسفانه صحبت ها و نظرات من درباره این گروه سینمایی به گونه ای مطرح شد که انگار من از نمایش فیلم خود در این گروه سینمایی ناراضی هستم.

وی بیان کرد: باید تاکید کنم که خیلی هم خوشحالم که فیلمم در دوره های اول این حرکت کاملا سینمایی اکران شده است. با تلاش عاشقانه مسئولان گروه «هنر و تجربه» این بخش تبدیل به یک حرکت در سینمای ایران شده و بسیاری از سینماگران تمایل دارند تا فیلم آنها در این گروه سینمایی نمایش داده شود. علاوه بر آن بسیاری از سینماگران هستند که دوست دارند برای چنین گروه سینمایی فیلم بسازند تا اثرشان دیده شود.

این کارگردان سینما با اشاره به اینکه با ایجاد گروه «هنر و تجربه» ریسک پذیری در سینمای تجربی بالا می رود، ادامه داد: ریسک پذیری سبب می شود تا نوگرایی در سینما ایجاد شود و همین امر باعث می شود سینما در نگاه مخطاب تاثیرگذاتر باشد و سینما برای مخاطب جذاب تر باشد. سینمای ما این روزها بیش از هر چیز نیازمند ریسک و نترسیدن در تولید آثار جدید است.

سجادی حسینی گفت: ما نسلی در سینما هستیم که تلاش می کنیم دیده شویم، در واقع نسل ما نسلی میان نسل سوخته و نسل نسوخته است و ما باید تلاش کنیم در این میان نسوزیم. در چنین شرایطی بزرگان این هنر صنعت باید ما را همراهی و همیاری کنند چرا که ما هرچه انجام می دهیم از آنها یاد گرفته ایم. بزرگان سینما باید به ما کمک کنند تا ما بتوانیم پرچم سینمای اندیشمند را بالا نگه داریم.

وی تاکید کرد: سینمای اندیشمند نیازمند حمایت همه جانبه از سوی دولت و سینماگران قدیمی است و باید به این نوع سینما توجه شود.

کارگردان فیلم سینمایی «بوفالو» با اشاره به اینکه حرف های انتقادی او نسبت به برخی از رویکردهای «هنر و تجربه» در یک رسانه تبدیل به حرف های اعتراضی شده است، توضیح داد: هر حرکتی در خود انتقادهایی دارد و هیچ چیز کامل و جامعی وجود ندارد و نباید فراموش کرد که معمولا وجود ایرادات باعث ایجاد حرکت می شود. برای حل مشکلات و کمبودها باید زمان لازم صرف شود، خوشبختانه زمان بندی و برنامه ریزی های گروه «هنر و تجربه» از طریق شورای اصلی این گروه انجام می شود و انتخاب علم الهدی به عنوان رییس گروه «هنر و تجربه» انتخاب بسیار خوبی بود چرا که او سینما را به خوبی می شناسد و می تواند این سینما را جلو برد.

سجادی حسینی در پایان گفت: متاسفانه فیلم های گروه «هنر و تجربه» بدون تبلیغات گسترده اکران می شود در نتیجه نباید به این مساله فکر کنیم که فیلم های این گروه نمی فروشند. این فیلم ها را نمی توان با فیلم های معمول گیشه سینمای ایران مقایسه کرد، بلکه چنین فیلم هایی را باید با فیلم هایی در حوزه خود مقایسه کرد.