بیش از ۵۰ درصد مردم همچنان در صف دریافت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری 

حجت الاسلام حسن اخلاقی در گفتگو با خبرنگار مهر با گلایه نسبت به وضعیت اعطای تسهیلات ازدواج و فرزندآوری، اظهار کرد: در شش ماهه امسال تنها حدود نیمی از واجدین شرایط وام ازدواج توانستند مبلغ تسهیلات خود را از سیستم بانکی دریافت کنند و این یعنی سیستم بانکی نمره قبولی را در حوزه نمی تواند بگیرد.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متاسفانه همچنان بیش نیمی از مردم در صف های وام ازدواج و فرزندآوری معطل هستند،خاطرنشان کرد: براساس گزارش دیوان محاسبات کشور از عملکرد تسهیلات تکلیفی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، در سال ۱۴۰۵ و تا پایان شهریور ماه، در بخش تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، از مجموع ۸۰۴،۸۰۲ متقاضی، به ۴۱۱،۸۸۴ نفر معادل ۱۳۸ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه حدود ۴۸درصدکل متقاضیان واجد شرایط کماکان در صف دریافت این تسهیلات قراردارند،افزود: قراربود در قبال عدم افزایش مبلغ تسهیلات ازدواج، سیستم بانکی کشور افراد در صف مانده این تسهیلات رابه صفر برساند که تاکنون موفق به این کار نشده است.

اخلاقی با اشاره به اینکه در موضوع تسهیلات فرزندآوری هم تنها حدود۴۱درصد متقاضیان توانسته اند موفق به دریافت این وام شوند، اضافه کرد: در سرفصل تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری هم طی شش ماهه امسال از مجموع ۶۸۷،۳۰۷ متقاضی به ۲۸۱,۳۴۶ نفر معادل ۲۶هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است و معادل ۵۹درصد کل متقاضیان واجد شرایط کماکان در صف دریافت این تسهیلات قراردارند.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه مردم روی قول مجلس و دولت روی پرداخت این تسهیلات برای گره گشایی از برخی نیازهایشان حساب کرده اند،افزود: دیوان محاسبات کشور به عنوان نهاد نظارتی، رصد و ارزیابی مستمر میزان تحقق تکالیف قانونی توسط شبکه بانکی را در دستور کار دارد و مسئولیت نهایی عدم ایفای هر میزان از این تسهیلات مطابق با قانون بودجه سنواتی و قانون جوانی جمعیت، بر عهده بانک‌های عامل و بانک مرکزی است.

وی با انتقاد از روند پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری براساس گزارش اخیر دیوان محاسبات کل کشور، گفت: با وجود پیش‌بینی منابع لازم در قانون بودجه بر پرداخت این تسهیلات، بانک‌ها به تکالیف قانونی خود عمل نکرده‌اندکه لازم است این موضوع توسط نهادهای متولی بصورت جدی پیگیری شود.

اخلاقی با بیان اینکه تسهیلات ازدواج و فرزندآوری از مهم‌ترین تسهیلات تکلیفی کشور محسوب می‌شود، اضافه کرد: مردم نیاز مبرمی به این تسهیلات دارند و نباید در پرداخت آنها هیچ‌گونه تأخیری ایجاد شود. این وام‌ها نقش مهمی در حمایت از تشکیل خانواده و اجرای سیاست‌های جمعیتی کشور دارند.