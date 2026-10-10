به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سومین نشست شورای مدیران بازرسی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال ۱۴۰۵، با حضور امیر خسروی، رئیس مرکز بازرسی، نظارت مدیریتی و پاسخگویی به شکایات وزارت ارتباطات، مدیران دفاتر بازرسی سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه، محمدحسین شیخی، رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونان وی، به میزبانی این پژوهشگاه برگزار شد.

در این نشست، بر ضرورت تحول در نظام بازرسی و حرکت از نظارت پسینی به سمت رویکردهای پیشگیرانه، اصلاحی و داده‌محور با هدف ارتقای سلامت اداری و بهبود عملکرد سازمانی تأکید شد.

تأکید بر رویکردهای حمایتی و پیشگیرانه در نظام بازرسی

شیخی، رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، با تأکید بر نقش راهبردی نظام بازرسی و نظارت در ارتقای سلامت اداری و بهبود عملکرد سازمانی، تقویت رویکردهای حمایتی، اصلاحی و پیشگیرانه را در فرآیندهای نظارتی ضروری دانست.

امیر خسروی، رئیس مرکز بازرسی، نظارت مدیریتی و پاسخگویی به شکایات وزارت ارتباطات نیز با اشاره به ضرورت تحول در نظام بازرسی، گذار از رویکردهای سنتی و پسینی به سمت بازرسی پیشگیرانه و داده‌محور را مورد تأکید قرار داد.

وی ارزیابی عملکرد را یکی از ابزارهای مؤثر در نظام نوین نظارت دانست و بهره‌گیری از داده‌های عملکردی را در شناسایی به‌موقع انحرافات، نقاط آسیب‌پذیر و ریسک‌های سازمانی و همچنین هدایت اقدامات اصلاحی مؤثر ارزیابی کرد.

معرفی سامانه هوشمند ارزیابی مدیران

در ادامه این نشست، سامانه هوشمند ارزیابی مدیران که در دفتر بازرسی، نظارت و ارزیابی عملکرد پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات طراحی و راه‌اندازی شده است، از سوی وحید هاشمی، مدیر بازرسی، نظارت و ارزیابی عملکرد پژوهشگاه، معرفی شد.

در این ارائه، قابلیت‌های سامانه در ارزیابی، پایش و تحلیل عملکرد مدیران تشریح و نقش آن در استقرار نظامی منسجم، هوشمند و داده‌محور برای ارزیابی عملکرد و پشتیبانی از تصمیم‌گیری‌های مدیریتی بررسی شد.

همچنین، ظرفیت توسعه و بهره‌برداری از این سامانه در سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه وزارت ارتباطات مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

این نشست با هدف تقویت هم‌افزایی میان واحدهای بازرسی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های نوین مدیریتی و فناورانه برای ارتقای اثربخشی نظام نظارت و ارزیابی عملکرد برگزار شد.