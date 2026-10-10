سینمای کودک در جستجوی هویت و گیشه؛ اصغر فرهادی از دروغِ دموکراسی گفت

خبرگزاری مهر- گروه هنر- آزاده فضلی؛ «سینما» یکی از هنرهای هفت‌گانه پرطرفدار در میان عموم مردم است که روزانه اخبار بسیاری را در سرویس‌ها و گروه‌های خبری رسانه‌ها به خود اختصاص می‌دهد و هنرمندان این رشته به ویژه بازیگران سینما، به نوعی زیر ذره‌بین جامعه هستند و به همین دلیل به محلی برای ایجاد حواشی تبدیل می‌شوند.

سینما با ارائه داستان‌های جذاب، تصویرگری‌های بصری و پیام‌های فرهنگی، توانایی تأثیرگذاری عمیقی بر افراد دارد و این تأثیر ممکن است در ایجاد همدلی، تغییر دیدگاه‌ها، آموزش مفاهیم فرهنگی و حتی شکل‌گیری رفتارهای اجتماعی مؤثر باشد. در عین حال، تأثیرات مثبت و منفی بستگی به نوع محتوا و نحوه ارائه آن دارد. از آنجایی که تأثیر سینما بر مردم قابل توجه است و می‌تواند در شکل‌دهی افکار، احساسات و نگرش‌ها نقش به‌سزایی داشته باشد، ما نیز در خبرگزاری مهر درصدد هستیم تا اخبار هفتگی این هنر پرطرفدار و پرحاشیه را به صورتی کوتاه و خلاصه به صورت گزارشی، پیش‌روی مخاطبان قرار دهیم.

فرهادی در تقابل با هژمونی آمریکا: آمریکای واقعی جایی است که جهان نمی‌بیند!

در هفته گذشته، اصغر فرهادی که برای نمایش «داستان‌های موازی» در جشنواره فیلم ریو حضور داشت، در سخنانی درباره هژمونی سینمای آمریکا و اینکه هالیوود منبعی برای به تصویر کشیدن وفادارانه فرهنگ‌های خارجی نیست، حرف زد.

فرهادی در پاسخ به مجری برنامه که گفت فیلم بن افلک، ایران را مانند یک جهنم تصویر کرده بود، گفت: مشکل این نوع فیلم‌های هالیوودی و بعضی از آمریکایی‌ها این است که به جهان از بالا به پایین نگاه می‌کنند. روزی باید از آنها بپرسید؛ چرا احساس می‌کنید شما بالا هستید و ما پایین؟ من نمی‌فهمم که چرا آنها این خودخواهی را دارند که بالا هستند. آمریکایی‌ها اغلب ادعا می‌کنند دموکراسی دارند، اما در واقع ندارند. شما دموکراسی ندارید. این یک دروغ است.

فرهادی سپس با اشاره به اینکه چند سال پیش، برای کار در یک پروژه، مدتی در آمریکا سکونت داشت و در طول تحقیقات، برای صحبت با مردان زندانی به سانفرانسیسکو سفر کرد، یادآور شد: من با برخی از افراد سیاه‌پوست در زندان آشنا شدم، برخی از آنها از کشورهای دیگر آمده بودند. آمریکای واقعی آنجا بود. اما مردم جهان آن بخش از آمریکا را نمی‌بینند. من با این موضوع مشکل دارم که آنها آرزو می‌کنند که «روزی شما هم مثل ما شوید»، نه، من نمی‌خواهم.

سینمای کودک در دوراهی کیفیت و کمیت/ از خانه جشنواره تا ضرورت تضمین اکران

در هفته‌ای که گذشت، سی و هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان در اصفهان برگزار شد و برگزیدگاش معرفی و تجلیل شدند. سی و هشتمین دوره این رویداد دوره‌ای بود که تلاش کرد با تغییر رویکرد از «کمیت‌گرایی» به «کیفیت‌گرایی»، چالش‌های ساختاری سال‌های گذشته را پشت سر بگذارد. یکی از اتفاقاتی که در این دوره شاهد بودیم، تجمیع فعالیت ها در «خانه جشنواره» بود که از بزرگ‌ترین تغییرات مثبت این دوره به حساب می آمد، پایان دادن به پراکندگی سالن‌های نمایش که با تمرکز تمامی آثار در مکانی واحد رخ داد مشکل چندپارگی مخاطبان و ناهماهنگی‌های اجرایی را که در سال‌های قبل وجود داشت، تا حد زیادی رفع کرد.

در این دوره حامد جعفری دبیر جشنواره بخش‌های جدیدی نظیر بخش هوش مصنوعی و جوایز ویژه فنی را به جشنواره اضافه کرد تا جشنواره با جریان‌های تکنولوژیک روز همسو شود. همچنین بر حوزه «اقتباس» (تبدیل کتاب به فیلم) تاکید ویژه‌ای صورت گرفت. در پی حادثه تلخی که برای کودکان در میناب اتفاق افتاد، بخش‌های جنبی جشنواره با هدف احترام به این حادثه حذف شد و «جایزه ویژه میناب» برای ادای احترام به شهدای این واقعه در لیست جوایز قرار گرفت.

در این دوره، دبیرخانه جشنواره رویکرد سخت‌گیرانه‌تری برای پذیرش فیلم‌ها اتخاذ کرد تا صرفاً آثار استانداردی وارد گردونه رقابت شوند و اعتبار جشنواره حفظ شود.

یکی از نکات و نقدهای مهم در حوزه فیلم‌های کودکان و نوجوانان، پیگیری اکران صحیح این آثار است که شاید جشنواره نزدیک به چهل ساله فیلم‌های کودکان و نوجوانان بتواند این مسیر را تسهیل کند. بسیاری از فیلمسازان و کارشناسان از نبود تمایل سینماداران برای اختصاص سانس‌های عصرگاهی به فیلم‌های کودک و نوجوان گلایه می‌کنند.

بر این اساس، به نظر می‌رسد دبیرخانه جشنواره تنها نباید به نمایش آثار در اصفهان بسنده کند. لازم است با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توافق‌های الزام‌آوری صورت گیرد تا فیلم‌هایی که در جشنواره «مهر تأیید» دریافت می‌کنند، به صورت تضمینی در چرخه اکران عمومی (با سانس‌های مناسب) قرار بگیرند.

در این دوره جشنواره، نقدهایی وجود داشت که فیلم‌های تولید شده، علی‌رغم افزایش کمیت، گاهی از نظر محتوا در لایه «سطحی» باقی مانده و نتوانسته‌اند با دغدغه‌های واقعی کودکانِ نسلِ امروز که با دنیای دیجیتال گره خورده‌اند، ارتباط عمیقی برقرار کنند.

رائد فریدزاده رئیس سازمان سینمایی نیز در جمع خبرنگاران درباره کیفیت فیلم‌های کودک و نوجوان گفت: باید توجه داشته باشیم که ذائقه نسل جدید تا حدودی متفاوت شده است و کارگردانان، تهیه‌کنندگان و دیگر فعالان سینمای کودک و نوجوان باید این تغییر را جدی بگیرند. امیدوارم در ادامه شاهد تولید فیلم‌هایی باشیم که با شناخت دقیق‌تر از مخاطبان کودک و نوجوان ساخته شوند و بتوانند ارتباط مؤثرتر و عمیق‌تری با این گروه برقرار کنند و آثار باکیفیت، درست و متناسب با نیازهای آنها ارائه دهند.

همچنین، پیشنهاد می‌شود مدل‌های تأمین مالی مبتنی بر دارایی‌های فکری برای تولیدکنندگان فیلم کودک نیز تسهیل شود تا فیلمسازان دغدغه بازگشت سرمایه را نداشته باشند و بتوانند روی کیفیت تمرکز کنند.

در راستای توجه به همه شهرها و مناطق، بد نیست جوایز نمادین به «مسیرهای حمایتی» تبدیل شوند، مثلاً جایزه میناب نباید صرفاً یک تندیس باشد، بلکه می تواند به یک «صندوق حمایت از سینمای کودک در مناطق کم‌برخوردار» تبدیل شود تا تأثیر اجتماعی جشنواره را فراتر از اصفهان حس کرد.

درگذشت برادر کیانوش عیاری

داریوش عیاری‌ فیلمبردار سینمای ایران و برادر کیانوش عیاری، در آخر هفته‌ای که گذشت بر اثر سکته درگذشت.

مراسم تشییع زنده یاد عیاری قرار است یکشنبه ۱۹ مهر ساعت ۱۰ صبح در قطعه هنرمندان برگزار شود.

داریوش عیاری، متولد سال ۱۳۲۵ و دانش‌آموخته رشته روزنامه‌نگاری، فعالیت حرفه‌ای خود در سینما را با فیلمبرداری فیلم «تنوره دیو» در سال ۱۳۶۴ آغاز کرد. وی در طول فعالیت هنری خود، فیلمبرداری آثار متعددی از سینمای ایران را برعهده داشت که از جمله آنها می‌توان به «ویلای ساحلی»، «جاده قدیم»، «کاناپه»، «خانه پدری»، «دختری با کفش‌های کتانی» و «راز مینا» اشاره کرد.

خبرهایی از جشنواره فیلم کوتاه تهران/ از رونمایی پوستر تا اعلام فراخوان «۴۳_۲۰»

در هفته گذشته، پوستر چهل‌وسومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران با حضور اعضای شورای سیاستگذاری رونمایی شد. پوسترهای چهل‌وسومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران با طراحی بهراد جوانبخت ارائه شده است. همچنین امرالله فرهادی مدیریت هنری دوره چهل و سوم را برعهده دارد.

در این مراسم، ضمن رونمایی از پوسترهای اصلی و جانبی چهل‌وسومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، درباره رویکرد جشنواره چهل‌وسوم، طراحی ایده و اجرای پوستر مبتنی بر ویژگی‌های این دوره از رویداد گفتگو شد.

همچنین، فراخوان نام‌نویسی دهمین دوره سلسله‌نشست‌های تخصصی جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران با عنوان «۴۳_۲۰» منتشر شد. در این نشست‌های تخصصی، چهره‌هایی چون علیرضا زرین دست، آلفرد یعقوب زاده، یونس شکرخواه، عبدالجبار کاکایی و عباس گنجوی به چشم می‌خورند.

انجمن سینمای جوانان ایران در این دوره از جشنواره، با ارائه مجموعه‌ای از انیمیشن‌ها و فیلم‌های کوتاه ایرانی از دهه ۱۳۴۰ تا ۱۳۷۰ خورشیدی، فرصتی برای تماشای آثار ارزشمند سینمای ایران و آشنایی با بخشی از تاریخ فیلم کوتاه کشور فراهم می‌کند. این آثار در قالب برنامه «نمایش مجموعه‌ای از فیلم‌های کوتاه و انیمیشن تصحیح‌رنگ‌شده گنجینه فیلمخانه ملی ایران» روی پرده می‌روند. در برنامه نمایش انیمیشن‌های ایرانی، شش اثر از فیلمسازان پیشگام این عرصه به نمایش درمی‌آید. این مجموعه شامل انیمیشن‌های «زندگی» به کارگردانی نصرت کریمی محصول سال (۱۳۴۶)، «گل و بلبل» به کارگردانی فریدون فرشباف محصول سال (۱۳۴۶)، «ماهی طلایی» ساخته اسدالله کفافی محصول (۱۳۴۹)، «بهترین دوست شما» به کارگردانی دلارا رسولی، محصول (۱۳۵۰)، «نارنج و ترنج» به کارگردانی اسفندیار احمدیه، محصول (۱۳۵۰)و «ارزش هر چیز» به کارگردانی دلارا رسولی، محصول (۱۳۵۱) است.

در برنامه «چند فیلم کوتاه از فیلمسازان سینمای ایران (۱)»، پنج اثر از فیلمسازان ایرانی به نمایش درمی‌آید. این آثار شامل «جلد مار» به کارگردانی هژیر داریوش، محصول (۱۳۴۱) ، «ریتم» به کارگردانی منوچهر طیاب، محصول (۱۳۴۲) ، «فجر طولانی» به کارگردانی احمد فاروقی قاجار ، محصول (۱۳۴۴) ، «آوایی که عتیقه می‌شود» به کارگردانی خسرو سینایی، محصول (۱۳۶۴) و «شیراز» به کارگردانی هوشنگ شفتی، محصول (۱۳۵۰) است. در برنامه دوم با عنوان «چند فیلم کوتاه از فیلمسازان سینمای ایران (۲)»، سه فیلم کوتاه «قلق» به کارگردانی پرویز امیرافشاری، محصول (۱۳۶۲) ، «طوق سرخ» به کارگردانی ابراهیم حاتمی‌کیا، محصول (۱۳۶۴) و «کندگان» به کارگردانی بزرگمهر رفیعا، محصول (۱۳۶۴) به نمایش درمی‌آیند. همچنین در برنامه سوم با عنوان «چند فیلم کوتاه از فیلمسازان سینمای ایران (۳)»، سه فیلم «یک صبح پرماجرا» به کارگردانی تورج منصوری، محصول (۱۳۶۷)، «سال تحویل» به کارگردانی حمید جبلی، محصول (۱۳۷۱) و «دست‌ها» به کارگردانی ناصر هاشمی، محصول (۱۳۷۱) روی پرده می‌روند.

تعویق اکران «بت» به چه دلیل بود؟

در هفته‌ای که گذشت، اکران فیلم سینمایی «بت» ساخته جدید حمید نعمت‌الله به تعویق افتاد که رائد فریدزاده درباره تعویق اکران فیلم «بت» و اینکه ممکن است این فیلم نیز به سرنوشت «قاتل و وحشی» دچار شود توضیح داد: با درخواست خود آقای نعمت‌الله کارگردان «بت» و با توجه به طولانی بودن زمان فیلم، اکران آن یک هفته به تعویق افتاده است. به نظر می‌رسد نسخه‌ای که قرار است ارائه شود، زمان کوتاه‌تری خواهد داشت تا در سانس‌بندی سینماها مشکلی ایجاد نشود. تصمیم نهایی در این زمینه بر عهده تهیه‌کننده و صاحب اثر است. فیلم مجوزهای لازم را دریافت کرده و به‌زودی اکران خواهد شد.