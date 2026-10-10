به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا؛ نسخه به‌روزرسانی همراه بانک مسکن (نسخه ۲.۰۰) که با هدف افزایش سرعت و بهبود تجربه کاربری طراحی شده است، اکنون از طریق پرتال رسمی بانک مسکن در دسترس تمامی مشتریان قرار دارد.

قابلیت‌های ویژه در نسخه ۲.۰۰ همراه بانک مسکن

تغییرات اعمال شده در این نسخه، طیف وسیعی از نیازهای مشتریان، از جمله خدمات تسهیلاتی، چک و مدیریت حساب را پوشش می‌دهد که مهم‌ترین آن‌ها شامل این موارد است:

امنیت و کارت: امکان تغییر رمز اول کارت از طریق رمز دوم و پیاده‌سازی مدیریت «نقدینگی» در انتقال وجه (مطابق با دستورالعمل‌های مبارزه با پولشویی).

مدیریت تسهیلات: امکان محاسبه لحظه‌ای امتیاز طرح‌های تسهیلاتی (ثمر، توان و حامی).

خدمات چک: اضافه شدن قابلیت‌های جامع استعلام صادرکننده چک، استعلام چک‌های برگشتی و چک‌های در راه، به همراه افزودن گزینه‌های «بابت» و «شرح» در ثبت چک.

بهبود تجربه کاربری: بهینه‌سازی فرآیند افتتاح حساب غیرحضوری، امکان ارسال رسید تراکنش از طریق پیامک، اصلاحات در نمایش صورت وضعیت اقساط و بهبود فضای کاربری در برخی صفحات.

ارتقای فنی: افزایش چشمگیر سرعت ورود و انجام تراکنش‌ها، رفع محدودیت‌های دسترسی در نسخه‌های جدید سیستم‌عامل اندروید (مانند پیامک، اثر انگشت، دوربین و حافظه) و ارتقای متدهای ارتباطی برنامه.

بر این اساس، از تمامی مشتریان گرامی بانک مسکن دعوت می‌شود برای بهره‌مندی از خدمات جدید، نسخه فعلی همراه بانک خود را به نسخه ۲.۰۰ ارتقا دهند.

در مسیر ارائه خدمات نوین

مهدی فلاح، رئیس اداره کل بانکداری الکترونیک بانک مسکن همچنین اعلام کرد: توسعه خدمات سامانه همراه بانک با هدف تسهیل دسترسی و افزایش کیفیت خدمات بانکی، همواره در دستور کار قرار دارد و طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده، در آینده‌ای نزدیک شاهد تغییرات ظاهری و فنی گسترده‌تری در این سامانه خواهیم بود.