سردار کرمی: نیروی دریایی سپاه نماد اقتدار و بازدارندگی کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ پاسدار محمد کرمی، فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با صدور پیامی خطاب به سردار دریادار پاسدار علی عظمایی، شانزدهم مهرماه، روز نیروی دریایی سپاه را گرامی داشت. سردار کرمی در این پیام، ضمن تجلیل از رشادت‌های دلاورمردان نیروی دریایی سپاه در صیانت از مرزهای دریایی کشور، این نیرو را نماد اقتدار، بازدارندگی و مدیریت هوشمندانه نظام مقدس جمهوری اسلامی در برابر تهدیدات استکبار جهانی دانست.

متن کامل پیام تبریک فرمانده نیروی زمینی سپاه به این شرح است:

«به برکت تشکیل جبهه انقلابی در جنوب کشور که متشکل از نیروی دریایی سپاه و جوانان شجاع جنوب است، دستور قرآنی ایجاد رعب در دشمن محقق شده است.»

(امام شهید قدس اللّه نفسه الزکیّه)

سردار دریادار پاسدار برادر علی عظمایی

فرمانده محترم نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی



باسلام و تحیّات الهی

شانزدهم مهر ماه، روز گرامیداشت نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که یادآور رشادت‌های فرمانده سرافراز سپاه اسلام، پاسدار شهید نادر مهدوی و همرزمان شهید ایشان در نبرد مستقیم با دشمن متجاوز آمریکایی و جلوه‌ای از اقتدار، عزّت و مجاهدت‌های بی‌پایان دریادلان جان‌برکف آن نیرو ی مقتدر است، فرصتی است مغتنم، تا ضمن پاسداشت یاد و نام و جانفشانی‌های شهداء والامقام و ایثارگری‌های جانبازان سرافراز، از تلاش‌های مخلصانه فرماندهان، مدیران و آحاد رزمندگان غیرتمند، خستگی‌ناپذیر و ولایتمدار نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در صیانت و دفاع از کیان، استقلال، منافع راهبردی و امنیّت مرزهای دریایی نظام مقدّس جمهوری اسلامی ایران تقدیر و تجلیل شایسته به عمل آید.

اعمال مدیریت فنّاورانه و کنترل انقلابی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با هم‌افزایی و هماهنگی سایر نهادها و سازمان‌های نیروهای مسلّح بر تنگه راهبردی هرمز در اجرای فرمان فرمانده معظّم کل قوا (مدظله العالی)، صحنه‌هایی شکوهمند از اقدامات جهادی و اقتدارآفرین و جلوه‌هایی امیدبخش از عزم و اراده ملّت مبعوث شده ایران عزیز و نظام مقدّس جمهوری اسلامی برای پیروزی نهایی بر دشمنان ددمنش و کودک‌کش آمریکایی، صهیونیستی و ان‌شاءاللّه اخراج هر چه سریع‌تر آن ها از منطقه غرب آسیا است.

اینجانب ضمن تبریک صمیمانه به مناسبت تلاش‌ها و موفّقیّت‌های ارزشمند آن نیرو و با آرزوی علوّ درجات الهی برای فرمانده دلاور سپاه اسلام، دریابان شهید علیرضا تنگسیری، سلامتی و توفیق روز افزون جناب عالی و تمامی فرماندهان، مدیران و کارکنان عزیز، ولایتمدار و پر تلاش آن نیرو را در پیمودن سیره نورانی شهدای گرانقدر، تحت توجهّات خاصّه حضرت بقیه‌اللّه الاعظم (عجل‌اللّه تعالی فرجه الشریف) و زعامت فرمانده معظّم کلّ قوا، حضرت آیت‌اللّه امام سیّد مجتبی خامنه‌ای (مدظله العالی) از درگاه خداوند متعال مسئلت می‌نمایم.

سرتیپ پاسدار محمّد کرمی

فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی