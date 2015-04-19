فاطمه صداقتی گوینده رادیو جوان که این روزها برنامه محیط‌ زیستی «بوم بهاری» را اجرا می‌کند در گفتگو با خبرنگار مهر درباره رویکرد محیط زیستی رادیو جوان اظهار کرد: به نظر من فقط چند برنامه و یک شبکه برای پرداختن به موضوع محیط زیست کافی نیست.

وی افزود: من خودم به محیط‌ زیست علاقمند بودم اما تخصصی و جزئی به آن نگاه نکرده بودم. این برنامه روی خود من خیلی تاثیرگذار بود و به کیفیت زندگی‌ام کمک کرد.

مردم باید به محیط زیست حساس شوند

این گوینده که از سال ۷۶ در رادیو جوان فعالیت می‌کند، یادآور شد: در این سال‌ها این نخستین برنامه‌ای بود که به طور کامل به محیط‌ زیست می‌پرداخت و من از اجرای آن لذت بردم. امیدوارم برنامه به طور مستمر ادامه پیدا کند تا بتوانیم کاری برای محیط زیست انجام بدهیم.

صداقتی تأکید کرد: مردم باید به موضوع محیط زیست حساس شوند یعنی دغدغه‌شان بشود. متاسفم که هر روز در برنامه از کشته شدن حیوان‌ها و تخریب جنگل‌ها خبر می‌خوانم.

وی در پایان تصریح کرد: واقعا باید فکری به حال کشورمان بکنیم. اگر به همین روش ادامه دهیم تا چند سال دیگر همه داشته‌هایمان را از دست می‌دهیم. امیدوارم رادیو جوان قدمی بزرگ در این راه بردارد و با کمک مخاطبان جلوی تخریب طبیعت را بگیرد.

جوان‌ها اشتباهات محیط زیستی گذشته را بدانند

فریبزر گُلبن تهیه‌کننده باسابقه رادیو که از سال ۴۸ در این رسانه فعالیت می‌کند، فرد دیگری بود که با او درباره این رویکرد گفتگو داشتیم و وی اظهار کرد: وظیفه رادیو جوان است که جوان‌ها را با محیط‌ زیست و مسایل محیط‌‌ زیستی آشنا کند. جوان‌ها باید با چرخه طبیعت آشنا شوند و اطلاعات‌شان به‌روز باشد.

وی بیان کرد: جوان‌ها و نوجوان‌ها باید اشتباهات محیط‌ زیستی گذشته را بدانند و آگاه باشند که دخالت در کار طبیعت چه عواقب شومی دارد.

وضعیت فعلی به علت کم‌توجهی نسل‌های قبل است

گلبن همچنین درباره میزان آگاهی مردم درباره محیط‌ زیست و مخاطرات آن گفت: آگاهی مردم خوب اما کافی نیست. اکنون به جایی رسیده‌ایم که با فاضلاب کشاورزی می‌کنیم. وضعیت فعلی شاید به علت کم‌توجهی نسل‌های قبل است، پس نسل‌های آینده باید آگاه باشند.

این تهیه‌کننده در پایان درباره کارکرد رادیو در حفظ محیط‌ زیست تأکید کرد: به نظرم باید روزانه و دائم در این باره حرف بزنیم و برنامه‌سازی کنیم. من خودم توجه به محیط‌ زیست را از پدر و مادر آموختم. خانواده و رسانه‌ها می‌توانند ما را از این وضع نجات بدهند.

به گزارش مهر، رادیو جوان این روزها به یک رادیوی محیط‌ زیستی تبدیل شده است و رویکرد محیط‌ زیستی در اغلب برنامه‌های آن وجود دارد و حتی در تبلیغات تلویزیونی این رادیو هم دیده می‌شود.