سامانه تلفن ۱۱۱ آماده دریافت درخواستهای مردم فارس از ریاست جمهوری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره كل روابط عمومي و امور بين الملل استانداري فارس، دارا كياني در این خصوص توضیح داد: در اين دور از سفر رياست جمهوري، برای سهولت در ارتباط مردمي، طرح مشكلات و درخواست ها تنها از طريق شماره تلفن ۱۱۱ امكانپذير است.

وی ادامه داد: به همين منظور و با عنايت به قريب الوقوع بودن سفر رئیس جمهور به استان فارس از هفته آخر اسفند ماه تاكنون اقدامات لازم جهت فعاليت هر چه مطلوب تر سايت پاسخگويي انجام پذيرفته است.

مديركل دفتر بازرسي، مديريت عملكرد و امور حقوقي استانداري اضافه كرد: به منظور افزايش بهره وری سايت پاسخگويي به درخواستهای مردم از طريق تلفن ۱۱۱ در ايام سفر كاروان تدبير و اميد به استان فارس و تامين نيروی مجرب و متخصص جهت ناظرين محتوايی سايت، جلسه آموزش تئوري حضور ۶۴ نفر از كارشناسان دفتر بازرسي و كارشناسان سامد دستگاه های اجرايی در استانداری فارس برگزار شده است.