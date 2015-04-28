آغاز سفر سه روزه اشرف غنی به هند

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان دیشب برای دیدار سه روزه و گفتگو با مقامات هند عازم این کشور شد.

این اولین سفر اشرف غنی به هند پس از کسب ریاست جمهوری افغانستان است.

گفتنی است که سفر اشرف غنی به هند با تاخیری کوتاه همراه بود؛ برخی رسانه ها پیشروی طالبان در شمال این کشور و ملاقات اشرف غنی با جان کمپل، فرمانده نیروهای نظامی ناتو در افغانستان را دلیل این تاخیر می دانند.

در این سفر، محمدخان، معاون اول ریاست اجرایی، صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه، محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی، اکلیل حکیمی وزیر مالیه، داوودشاه صبا وزیر معادن و نفت، فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه، محمدهمایون رسا وزیر تجارت و صنایع، اسدالله ضمیر وزیر زراعت و مالداری، نسرین اوریاخیل وزیر کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین و شیرمحمد کریمی، رییس ستاد ارتش و شماری از بازرگانان افغان وی را همراهی می کنند.