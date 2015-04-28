افزایش ظرفیت بنگاه های اقتصادی هدف دولت است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی سهمانی ظهر سه شنبه در مراسم تجلیل از کارگران و بازنشستگان مازندران در حسینیه عاشقان ساری با اشاره به اینکه جایگاه مازندران در کشور ویژه و ممتاز است، اظهارداشت: بانک توسعه تعاون در خدمت توسعه واحدهای تولیدی و اقتصادی استان است که در آینده نزدیک شاهد رشد این واحدها در استان و کشور باشیم.

وی با بیان اینکه از جمعیت سه میلیونی استان حدود ۷۰۰ هزار نفر در حوزه کارگری مشغول به فعالیت هستند، افزود: سهم این افراد در رشد اقتصاد، صنعت و کشاورزی بسیار بارز و چشمگیر است.

مدیر عامل بانک توسعه تعاون با اعلام اینکه دولت برای خروج از رکود در کشور ماموریت هایی در صحنه بین المللی و داخلی دارد، تصریح کرد: دولت تدبیر و امید ماموریت بسیار خود را در حوزه اقتصاد مطرح کرده است و تلاش در رونق بخش های صنعتی، تولیدی و کارگری دارد.

سهمانی با اشاره به اینکه دولت خود را مسئول حفظ و صیانت حقوق کارگران می داند، اذعان داشت: در چهارچوب این سیاست ها و برنامه ریزی ها رفع وابستگی به بیگانگان و حمایت از تولید داخلی و بومی از دیگر برنامه های دولت تدبیر و امید است.

وی با اعلام اینکه با ارزش گذاشتن به کار تولیدی و کارآفرینی شاهد افزایش ظرفیت در واحدهای تولیدی خواهیم بود، گفت: بانک ها برای حمایت از تولید و کارآفرینی و تامین مالی سرمایه در گردش اقدامات خوبی انجام داده اند و ۶۰ درصد منابع داخلی بانک ها و منابعی که دولت به بانک ها اختصاص داده در راستای توانمندسازی و افزایش ظرفیت بنگاهها و تامین سرمایه در گردش بوده است.

سهمانی با اشاره به اینکه طبق آمار بانک مرکزی تا پایان بهمن سال گذشته ۵۹.۹ دهم منابع بانک ها در ارائه تسهیلات سرمایه در گردش بوده است، افزود: در سال جاری این سیاست با قوت خود ادامه پیدا خواهد کرد.

وی با اعلام اینکه در حال حاضر دولت موافق طرح های جدید نیست، اظهارداشت: دولت بنا بر افزایش ظرفیت بنگاههای اقتصادی را دارد و کارگر اخراجی نیز نباید در کشور داشته باشیم.

سهمانی با بیان اینکه باید چراغ اقتصاد کشور را روشن نگه داریم، گفت: در سال گذشته حدود ۳۴۰ درصد منابع بانک ها در خصوص پرداخت تسهیلات بوده است.