منصور علیمرادی با «نام دیگرش باد است؛ سینیور!» در نمایشگاه کتاب

به گزارش خبرنگار مهر، «نام دیگرش باد است؛ سینیور!» در قالب «منظومه داستان ایرانی» و به عنوان چهاردهمین کتاب این مجموعه منتشر می‌شود، مجموعه ۷ داستان پیوسته است که مانند مجموعه داستان اول علیمرادی «زیبای هلیل» فضای بومی دارد.

ویژگی اصلی مجموعه سینیور زبان خاص و ذوق‌آزمایی‌های این نویسنده در حوزه فرم و روایت است که از آن کتابی متفاوت ساخته است.

علیمرادی با حضور دادن اوهام و فضای رئالیسم جادویی مسلط در این کتاب از طرفی و تقابل جنوب با آمریکای جنوبی در طرف دیگر ازین کتاب تجربه خاصی داشته است.

منصور علیمرادی متولد ۱۳۵۶ است و تاکنون دو مجموعه داستان و یک رمان منتشر کرده است. او در حوزه پژوهش فرهنگ مردم نیز صاحب تالیف‌های زیادی ست از جمله مجموعه افسانه‌های جنوب با نام «دختر رودباری و مرد بازرگان «که چاپ سوم آن توسط همین نشر منتشر خواهد شد. او همچنین رمان «شب جاهلان» را نیز در نشر نون در دست انتشار دارد.

«نام دیگرش باد است؛ سینیور!» در ۱۳۲ صفحه و با تیراژ ۱۰۰۰ نسخه توسط نشر نون منتشر شده و در بیست و هشتمین نمایشگاه کتاب تهران به همراه کتاب دیگر همین مولف به نام «لیکوها-دفتر دوم» رونمایی خواهد شد.