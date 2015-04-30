گسترش کسب و کار کوچک محور توسعه اشتغال است

به گزارش خبرنگار مهر، کوروش پرند شامگاه چهارشنبه در جلسه کار گروه اشتغال استان زنجان، افزود: طرح کسب و کار کوچک اقتصادی و بازار محور در روستاها ، آموزش روستاییان و توانمندسازی فارغ التحصیلان دانشگاهی از طرح هایی هستند که اگر در کشور اجرا شوند تحول بسیار خوبی ایجاد می شود و در این راستا باید از ظرفیت بخش خصوصی هم استفاده شود.

وی اظهار داشت: ارائه آموزش‌های مهارتی به روستاییان یکی از اقدامات اساسی در جلوگیری از رشد بی‌رویه حاشیه‌نشینی در شهرها است.

پرند گفت: در سال دو میلیون نفر تحت آموزش های فنی و حرفه ای قرار می گیرند و بیشتر این هنرآموزان سربازان در پادگان، زندانیان، زنان خانه دار، دانشجویان و دانش آموزان هستند .

رییس سازمان فنی و حرفه ای کشور، با بیان اینکه سازمان آموزش و فنی حرفه ای در تربیت مربی هم فعال است گفت: در این راستا این سازمان مربیان خود را آموزش می دهد و به پادگان ها، زندانها، روستاها ارجاع می دهد .

پرند گفت: یکی از راهکارهای اساسی در زمینه اشتغال نگاه به اجرای طرح های اشتغال های خرد است و در این زمینه مدل جدیدی در وزارت کار و رفاه انجام می شود که اشتغال بزرگ از طریق کارهای کوچک است.

وی تصریح کرد: در زمینه ایجاد اشتغال پایدار برای روستائیان یک همگرایی در بین مسئولان ذیربط ایجاد شود و روستاها نیز از طریق آموزش های فنی و حرفه ای وارد اشتغال شوند.

وی بر آموزش رشته های فنی و حرفه ای در روستاها اشاره کردو افزود: این خود عامل بسیار مهمی برای مهاجرت روستاییان از شهرها به روستاهااست.

پرند تاکید کرد: متاسفانه حجم بالایی از فارغ التحصیلان دانشگاه ها تمایل به کارهای پشت میز نشینی دارند و این نشان می دهد در فرهنگ کار دچار مشکل هستیم .

وی افزود: سه طرح کلی از سوی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور شامل طرح آموزش تولید، بازاریابی، فروش در حوزه کسب و کار، آموزش روستاییان و توانمند سازی فارغ التحصیلان دانشگاهی مورد توجه است.

رییس سازمان فنی و حرفه ای کشور ابراز کرد: در زمان حاضر از یک و نیم میلیون دانشجوی کشور ۶۶ درصد در مقطع کارشناسی و ۳۳ درصد در مقطع کاردانی تحصیل می کنند که فقط کمتر از ۱۵ درصد آنان تکنسین هستند.

پرند تصریح کرد: باید به کسب و کارهای کوچک بپردازیم و اشتغال های بزرگ با کمک بنگاه های کوچک باشد.

وی افزود: توجه به راه اندازی طرحهای کوچک از اقدامات اساسی است که به رفع بیکاری کمک می کند.

وی با اشاره به اینکه بیکاری در حوزه تحصیلات عالیه بالا می رود گفت: باید برنامه ریزی لازم برای فعال شدن این تعداد در دستور کار قرار گیرد.

پرند افزود: در کشورهایی همچون ژاپن تعداد کارشناسی به تکنسین یک به ۷ است که در کشور ما ۷ به ۱ است یعنی در کشور ما جوانی که کار بلد باشد وجود ندارد و تنها مدرک گرفته اند.

رییس سازمان فنی و حرفه ای کشور ابراز کرد: در کشور براساس بررسی های انجام شده دو هزار و ۱۵۷ رشته تحصیلی داریم و در این راستا ۲۰ رشته یعنی یک میلیون و ۵۰۰ هزار رسته متمرکز وجود دارد.