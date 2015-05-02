به گزارش خبرگزاری مهر، این مراسم با حضور همه مهمانان خارجی بخش بین الملل، شرکت کنندگان هجدهمین بازار فیلم تهران، داوران بخش بین الملل، شبکه های مختلف تلویزیونی داخلی و خارجی، سفرای خارجی، رایزن‌های فرهنگی و عوامل فیلم های شرکت کننده و اهالی رسانه ها برگزار می شود. طی این مراسم جوایز بخش های رقابتی جشنواره شامل «جلوه گاه شرق» و «سینمای سعادت» و «هنر و تجربه» اعطا خواهد شد.

همچنین در این مراسم بانوان سینماگر کشورهای اسلامی که مسئولیت داوری آثار ویژه جشنواره را بر عهده داشتند نیز جوایز خود را به برگزیدگان اهدا می‌کنند.

اجرای شعرخوانی، پخش تیزرهای مختلف از برنامه های فرهنگی و اجرای موسیقی توسط گروه «سپید و سیاه» از جمله بخش‌های مختلف مراسم اختتامیه بخش بین‌الملل جشنواره سی و سوم فیلم فجر هستند.

کارگردانی این مراسم را منوچهر شاهسواری بر عهده دارد.



مراسم اختتامیه بخش بین‌الملل فیلم فجر سی و سوم به صورت زنده از شبکه تلویزیونی نمایش پخش می‌شود.